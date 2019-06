Com hat-trick, Cristiane quebra recordes e entra para a história da Copa do Mundo

Atacante vibra com vitória na estreia e avisa: "a confiança é muito grande"

A não poderia ter começado melhor para o e para Cristiane. A atacante marcou os três gols do triunfo sobre a , na manhã deste domingo (9), disparou na artilharia da competição e, de quebra, entrou para a história do Mundial.



Com o hat-trick, a camisa 11 se tornou a jogadora mais velha da história (34 anos e 25 dias) a conseguir três gols na competição - entre homens e mulheres -, superando, inclusive, Cristiano Ronaldo (33 anos e 130 dias).



Após a partida, a atacante conversou com a imprensa e avisou que a confiança brasileira aumentou. "Sem dúvida, a confiança é muito grande, deixamos bem claro que o passado ficou atrás. Sabemos dos erros que cometemos, não somos bobos de esconder o que aconteceu. Tem que ficar esperto, não dá para bobear, é um jogo diferente do outro", disse.





RESPEITA A ARTILHEIRA DA COPA DO MUNDO!



Hat-trick, triplete, três gols, CHAME COMO QUISER! A CRISTIANE TÁ VOANDO!



A artilheira foi substituída, mas merece né? Obrigado, Cris! pic.twitter.com/G2ln56H27E — (@BRFeminino) 9 de junho de 2019

Cristiane também quebrou outra marca e se tornou a primeira jogadora da história a fazer gols em três Mundiais diferentes (2007, 2011 e 2019), e é a terceira a conseguir um hat-trick pela seleção brasileira na competição, seguindo os caminhos de Pretinha e Sissi."Estou muito feliz, você não tem ideia. Quem me acompanhou sabe da dificuldade que tive, as lesões. É o máximo que podia contribuir, hoje sou eu, amanhã é outra menina, assim que tem que ser", afirmou."Foi uma vitória muito pessoal, entrei com o objetivo de ajudar, não imaginei marcar três gols. Dar a volta por cima com a equipe, vinha de derrotas, desconfiança. É um recomeço, fui muito abençoada e estou feliz demais de representar todas as meninas que estão acompanhando o futebol feminino", finalizou.