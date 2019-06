Copa do Mundo feminina: quem é a maior campeã e lista com todos os vencedores

A seleção norte-americana é tricampeã na disputa entre as mulheres, com títulos em 1991, 1999 e 2015

Quer saber quantas Copas do Mundo a seleção brasileira feminina ganhou?

Infelizmente, nenhuma. Apesar de contar com a genialidade de Marta, o ainda busca vencer o mundial. E a nação terá uma nova oportunidade entre 07 de junho e 07 de julho.

A oitava edição de Futebol Feminino acontece na e o Brasil entrará em campo para tentar a inédita conquista do título. No Grupo C, a seleção fará a sua estreia na competição contra a Jamaica, no dia 9, em Grenoble. Na sequência, terá pela frente a e .

Confira quem são os maiores campeões do Mundial!

OS MAIORES VENCEDORES