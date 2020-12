Quem é Renata Silveira, primeira narradora da história da Rede Globo?

Narradora de 31 anos estava nos canais do Grupo Disney e narrou partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018

Renata Silveira mal chegou no Grupo Globo e já escreveu seu nome na história da empresa. Ela será a primeira mulher que comandará uma transmissão de futebol nos canais da emissora carioca.

A Globo já conta com comentaristas mulheres, como Ana Thaís Matos e Nadine Bastos, mas nunca nenhuma mulher narrou partida alguma de futebol, seja na TV aberta, TV fechada (SporTV) ou pay-per-view (Premiere).

"O espaço para as mulheres vem crescendo bastante. Isso depende de oportunidades, porque a gente tem muitas mulheres capacitadas para estarem ali, mas às vezes não tem a oportunidade. Os veículos, não só a Globo, estão abrindo os olhos para as mulheres", afirmou Renata ao Globo Esporte.

Formada em educação física com pós-graduação em jornalismo esportivo, Renata é carioca e tem 31 anos. Começou a sua carreira justamente no Grupo Globo, mas no rádio. Em 2014, ela participou e venceu um concurso cujo o prêmio era narrar dois jogos na daquele ano: 1 x 3 e 1 x 3 .

A primeira transmissão na televisão foi somente quatro anos depois, na Copa do Mundo da . Selecionada pelo Fox Sports para narrar alguns jogos, foi a voz de 1 x 1 , Brasil 1 x 2 e da final 4 x 2 Croácia. Após o Mundial, foi contratada em definitivo pela emissora.

Além dos Mundiais, Renata Silveira leva na bagagem experiências narrando ligas nacionais da Europa, jogos de Libertades (feminina e masculina), , Liga dos Campeões Feminina e muito mais. No Fox Sports, a narradora também apresentava alguns programas.

A última transmissão de Renata nos canais do Grupo Disney aconteceu no último domingo, 7, quando ela narrou a conquista do no . O Alvinegro venceu o Avaí/Kindermann por 4 a 2 e se consagrou bicampeão do torneio.

Renata se junta a um time de narradores recheados de grandes talentos. O Grupo Globo conta com nomes como Galvão Bueno, Cléber Machado, Luís Roberto, Luís Carlos Jr., Milton Leite, Gustavo Villani (que também é a voz do FIFA 21), Everaldo Marques (contratado no início de 2020), entre outros.

A Globo ainda não divulgou qual será o jogo de estreia de Renata. A emissora detém os direitos de jogos do Brasileirão, , , diversos campeonatos estaduais e torneios internacionais.

Confira algumas narrações de Renata Silveira, a nova voz da Globo.