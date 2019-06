Brasil x Argentina, Messi, Vidal: semis "salvam" Copa América do início frio

Semifinais da Copa América prometem reta final mais empolgante que a parte inicial, com Brasil x Argentina, Messi, Arturo Vidal e talvez o Uruguai

A seleção brasileira não convenceu, Lionel Messi não brilhou e a começou fria. As quartas de final, no entanto, aumentaram as chances de um desfecho quente. Na próxima semana, o torcedor brasileiro e os vizinhos sul-americanos têm motivos para elevar a expectativa com o torneio: Brasil x Argentina em uma semifinal, com Messi e Coutinho em campo, e o de Arturo Vidal e Vargas na outra, à espera de ou .

Maior atração individual da que ficou sem o lesionado Neymar, Lionel Messi segue na sua busca pelo primeiro título pela seleção principal da . Os hermanos fizeram uma primeira fase ruim, flertaram com a eliminação precoce, mas deixaram melhor impressão na vitória por 2 a 0 sobre a , na tarde de sexta-feira.

Mas quem torceu pela Argentina nas quartas de final também tinha outra razão para isso: confirmar o maior clássico do continente. Na noite anterior, a seleção brasileira suou contra o e precisou ir aos pênaltis para selar sua classificação. A desconfiança ainda paira sobre a equipe de Tite, que agora se prepara para seu maior desafio depois da da .

Para apimentar o clássico, e Argentina se enfrentam no palco do maior vexame da história brasileira: o Mineirão do 7 a 1. O confronto em Belo Horizonte será às 21h30 da próxima terça-feira.

Mas os sinais de uma Copa América mais feliz não ficam restritas a esse lado da chave. Na outra semifinal, o Chile representará o melhor duelo deste início do mata-mata. O time de Arturo Vidal, à vontade e se destacando no torneio, fez um jogo franco com a e venceu nos pênaltis na Arena , em , na noite de sexta.

O jogo na capital paulista teve dois gols do Chile bem anulados pelo VAR no tempo normal e comemorados como se fossem gols da Colômbia, em cena cada vez mais comum desde a implantação do árbitro de vídeo. Nas penalidades, no entanto, os atuais bicampeões do torneio levaram a melhor.

A torcida também fez sua parte no estádio do Corinthians. Os mais de 40 mil presentes, com alguma vantagem numérica para os colombianos, mas com os chilenos fazendo tanto ou mais barulho, garantiram uma atmosfera de jogo decisivo.

Neste sábado, às 16h, será definido o último semifinalista da Copa América: o Uruguai enfrenta o Peru na Arena Fonte Nova, em Salvador. Se o favoritismo se confirmar, a reta final ainda terá Luis Suárez e Edinson Cavani e a tendência a dois jogos quentes para continuar elevando a temperatura da Copa América no Brasil.