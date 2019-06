Tite diz que seleção "sente" vaias, mas precisa entender o torcedor

Técnico não quer que jogadores questionem atitudes dos fãs, mas sim que time seja forte mentalmente

A estreou com vitória sobre a na , mas um dos principais assuntos de destaque na entrevista coletiva do técnico Tite, após o jogo, foi a respeito das vaias da torcida na partida, principalmente no fim do primeiro tempo.

Tite reconheceu que tanto ele, quanto os atletas brasileiros sentiram o peso das vaias. "Em clubes de massa, e essa experiência me traz, quando não tá produzindo não espere do torcedor que ele tenha uma compreensão maior. Ele vai vaiar. Tu fica trocando bola atrás, tu roda de zagueiro, lateral, a primeira coisa é gritar "uuu". O futebol aqui são as manifestações assim, nós temos de compreender e não ficar questionando", afirmou.

"Por vezes a troca de passe, passa por essa construção. E nós temos de compreender isso. Se não está gostando, é do jogo. Não gostaríamos, mas temos de absorver.

Claro que (a equipe) sente, o técnico sente, o jovem sente. No intervalo eu coloquei: quer estar mentalmente forte você tem de passar por essa adversidade", finalizou.

O volta a campo contra a , na próxima terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena Font NOva, em Salvador.