Noel Aseko falou sobre os motivos que o levaram a trocar o FC Bayern de Munique pelo Eintracht de Frankfurt.

“Por que o Eintracht e não o Bayern? Tive um diálogo muito intenso com o técnico e com a diretoria. E sim, tivemos boas conversas com o Frankfurt e com o Bayern. Depois, o técnico teve uma conversa franca comigo, e eu também fui sincero com ele; foi por isso que acabou se concretizando a transferência para o Eintracht. Ou seja, tive boas conversas com o técnico do Bayern”, disse Aseko durante sua apresentação em Frankfurt.

Após um ano e meio de empréstimo ao Hannover 96 e uma excelente temporada passada pelo time da segunda divisão, o Bayern exerceu sua cláusula de recompra e, inicialmente, trouxe de volta o talentoso meio-campista. Com isso, surgiram especulações sobre se Aseko poderia ocupar no FCB a vaga deixada por Leon Goretzka, que havia se transferido. No Bayern, porém, os planos para o meio-campo central, atrás dos titulares Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, contam com Tom Bischof e o recém-contratado Nathaniel Brown como alternativas. Como se sabe, o lateral-esquerdo também pode atuar como volante e, em caso de necessidade, estaria disponível para o meio-campo defensivo, assim como o versátil Konrad Laimer.

Embora Vincent Kompany seja fã dele: Noel Aseko deixa o FC Bayern

O técnico do Bayern, Kompany, é considerado um grande fã de Aseko, a quem ele já deixava treinar regularmente com o time principal antes do empréstimo ao Hannover. Talvez tenha sido exatamente por isso que o belga foi tão sincero com o jogador de 20 anos, que provavelmente não teria recebido no campeão alemão o tempo de jogo necessário para seu desenvolvimento.





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Assim, Aseko decidiu se transferir para o Eintracht, que teria pago cerca de doze milhões de euros de taxa de transferência. O jogador da seleção alemã sub-21 assinou contrato com o clube de Frankfurt até 2031, onde deverá organizar o meio-campo no futuro e tem grandes objetivos: “Acho que todo mundo quer jogar pela seleção principal um dia. Acho que esse também deve ser o meu objetivo, é claro. Por que não? Eu estaria mentindo se dissesse que não”, afirmou o jogador nascido em Berlim.