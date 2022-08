Conversa com Fulham segue sem desfecho, e Willian avalia ofertas na Europa

Atacante de 34 anos tem residência fixa em Londres, onde defendeu as cores de Chelsea e Arsenal. Ele, contudo, não descarta atuar em outros países

Willian acertou a rescisão com o Corinthians há duas semanas. O destino parecia simples: o Fulham demonstrou interesse no atacante de 34 anos. Contudo, as conversas com o clube estão estagnadas, e o jogador avalia outras ofertas vindas da Inglaterra e de outras ligas europeias, como soube a GOAL.

O que mais atrai o atleta no momento é um projeto para a sua carreira. Ele espera um trabalho ambicioso em seu próximo contrato — mesmo que não seja na luta por grandes títulos. O brasileiro ainda gostaria de um vínculo com ao menos dois anos de duração, para buscar estabilidade para a sua família.

O Fulham foi o primeiro a demonstrar interesse na contratação do atleta, como trouxe a GOAL à época. As conversas com o estafe do jogador, liderado pelo iraniano Kia Joorabchian, ainda não avançaram. Houve uma reunião do empresário com a diretoria do clube recentemente, mas a situação não teve um desfecho. A cúpula, inclusive, convidou o brasileiro para treinar em suas instalações.

Sem avanço nas tratativas com o Fulham, Willian escuta outras propostas — ele atrai interesse da Inglaterra e de outros países da Europa. O atacante tem residência fixa em Londres, onde defendeu as cores de Chelsea e Arsenal no passado, mas está disposto a atuar por um clube que tenha uma oferta convincente no continente.

A volta à Europa é um desejo de Willian e seus familiares. O atleta ficou bastante incomodado com a situação envolvendo as ameaças aos seus familiares por meio de redes sociais durante a passagem pelo CT Joaquim Grava. O atleta e sua esposa, Vanessa Martins, receberam ataques cibernéticos e até prestaram queixa na Polícia Civil.

Em 2022, o atacante fez 36 partidas pelo Corinthians, com um gol marcado e quatro assistências. O atleta esteve em campo por 2.271 minutos. O seu único gol foi marcado em 16 de fevereiro passado, em vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, ainda pelo Paulistão.