O Real Madrid enfrenta uma pressão popular sem precedentes para contratar o astro do Manchester City, o espanhol Rodri, de 30 anos, campeão do Mundial de 2026 e melhor jogador do torneio, mas o presidente do clube, Florentino Pérez, mantém a sua recusa categórica em contratar o meia-armador, apesar do desejo deste em regressar ao seu país e juntar-se à Casa Branca.

O jornal espanhol Mundo Deportivo noticiou que a direção dos merengues ignora por completo o processo do jogador que se sagrou recentemente campeão do Mundial com "La Roja", apesar de o Manchester City o ter oferecido anteriormente ao Madrid sem sucesso, numa altura em que o seu contrato com os citizens se estende até ao verão de 2027.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, viveu uma temporada difícil no Manchester City em 2025/2026 devido a lesões recorrentes no joelho e nos tendões da coxa após o seu regresso de uma lesão grave; disputou apenas um jogo dos últimos 6 da sua equipa antes de se juntar à seleção espanhola, mas recuperou o seu brilho no Mundial sob o comando do seu treinador Luis de la Fuente, que manteve a confiança nele.

Rodri tinha evitado falar sobre o seu futuro durante o Mundial, declarando: "Afastei-me completamente de tudo isso. Compreendo que os nossos nomes circulem nos meios de comunicação, mas não penso no assunto e não vou tomar quaisquer decisões neste momento." No entanto, o seu brilhantismo no torneio reabriu com força o seu processo.

A posição de recusa de Pérez gera ampla polémica nos meios madridistas, sobretudo após a Espanha ter celebrado os seus campeões na capital, Madrid, uma vez que os adeptos não compreendem que se ignore um astro do valor de Rodri, numa altura em que o clube renovou o contrato do francês Aurélien Tchouaméni até 2031, apesar do seu desempenho modesto no Mundial e de não se ter afirmado como um verdadeiro líder do meio-campo dos merengues.

Com a saída do antigo treinador Pep Guardiola do Manchester City, Rodri estava entre os jogadores cuja possível saída foi noticiada, o que abre a porta a uma eventual mudança na sua posição.