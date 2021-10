Conte, Roberto Martínez... os técnicos cogitados para assumir o Newcastle

O clube já começa a pensar na nova era como novo rico do futebol

O futebol tem um novo bilionário. O Newcastle, que foi comprado por um fundo de investimentos da família real da Arabia Saudita, passou a ser o time mais rico do mundo e, para fazer jus a isso, deve passar por uma reformulação completa a fim de se tornar uma potência do esporte. E, para começar, um novo treinador vai chegar ao time.

Vivendo uma fase ruim com a equipe, Steve Bruce, atual treinador do Newcastle, já está praticamente descartado para seguir no comando quando os árabes assumirem o clube. Com isso, uma busca por um novo técnico já está começando nos bastidores, e o Daily Mirror, da Inglaterra, listou alguns dos possíveis nomes para a posição.

Com o dinheiro que será investido na equipe, é natural se pensar que os nomes mais falados para assumir o comando seja algum badalado. Assim, segundo o jornal inglês, os principais cotados para assumir o posto de comandante do Newcastle são Antonio Conte e Roberto Martínez.

Campeão italiano com a Inter de Milão na temporada passada, Conte está sem clube desde que, por conta de problemas financeiros, foi demitido do time da Serie A. Além desta experiência, ele também treinou a Juventus e, na Premier League, o Chelsea. Já Martínez, atualmente na seleção belga - e ligado ao Barcelona - também já trabalhou no futebol inglês, quando foi técnico do Everton.

Atrás da dupla está Lucien Favre. O suíço está livre no mercado desde sua saída do Borussia Dortmund, onde desenvolveu uma das características que chama a atenção do Newcastle: a capacidade de potencializar jovens jogadores.

Brendan Rodgers, do Leicester, onde tem feito bom trabalho, Steven Gerrard, que não deve seguir nos Rangers para a próxima temporada, e Paulo Fonseca, portugês ex-Roma e Shakhtar Donetsk são outros nomes mais conhecido que o Newcastle vê com bons olhos.

Outros nomes, menos badalados, também estão sendo analisados. Entre eles: Eddie Howe, que teve boa passagem pelo Bournemouth, e Graham Porter, que vem fazendo um trabalho surpreendente no Brighton.