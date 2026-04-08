Consequências do desastre na Itália... Ex-técnico da Juventus é candidato à sucessão de Conte

O fracasso da seleção italiana em se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva causou um evidente desconforto no Napoli, devido às especulações recorrentes sobre sua candidatura para suceder a Gennaro Gattuso na missão de reconstruir a Azzurra.

O próprio Conte abriu a porta para especulações sobre seu futuro no Napoli ao afirmar, após a última partida contra o Milan na Serie A, que sua permanência no comando dos partenopi ainda está em discussão.

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Enquanto isso, com a possibilidade de Antonio Conte partir para a seleção italiana para assumir o cargo de novo técnico, o Napoli pode ser obrigado a encontrar seu sucessor o mais rápido possível.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” informou que o ex-técnico da Juventus, Thiago Motta, lidera a lista do Napoli para assumir o cargo no lugar de Conte.

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Motta provou ser um dos treinadores mais promissores da Europa com seu sucesso sem precedentes no Bologna, mas não conseguiu repetir o mesmo feito na Juventus durante um período curto e conturbado, o que acabou levando à sua demissão em março de 2025.

Ao mesmo tempo, ela indicou que o Napoli poderia estar considerando opções como Vincenzo Italiani, atual técnico do Bologna, e Fabio Grosso, técnico do Sassuolo.