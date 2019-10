Conmebol estuda levar decisões da Libertadores para Buenos Aires e RJ, diz TV

De acordo com TV argentina, Conmebol estaria pensando em jogar a final da Libertadores 2019 em dois jogos

Nesta tarde de terça-feira, dia 29 de outubro, uma bomba pode estar estourando no mundo do futebol: segundo o jornalista Nicolás Distasio, da TNT Sports, canal de TV argentino, a Conmebol estaria estudando mudar a decisão da 2019 para dois jogos, jogados em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, pouco depois de negar essa possibilidade .

De acordo com o jornalista, e jogariam a final em duas partidas e a final única ficaria para 2020, no Maracanã . Os torcedores dessas equipes que já tivessem comprado ingressos para a partida ganhariam novos lugares no Maracanã e no Monumental, respectivamente.

Se os protestos no Chile não diminuírem até a data do jogo , realmente seria muito difícil ter uma final de Libertadores em Santiago, já que até mesmo o Campeonato Chileno parou devido às manifestações .

A realização da final em dois jogos seria um baque para a Conmebol, já que se tudo corresse bem, nesta edição da Libertadores aconteceria a segunda decisão em partida única da história do torneio. Com os conflitos no 'superclásico', no ano passado, e os protestos no , agora, este se tornaria o segundo ano consecutivo que a final da competição continental precisaria ser alterada por conta de fatores externos.

Os torcedores, no entanto, provavelmente não ficariam insatisfeitos. "Hinchas" do River Plate e fãs do Flamengo poderiam fazer o espetáculo que uma final de Libertadores merece dentro de seus estádios, que com certeza estarão completamente cheios, se a Conmebol decidir pela mudança.

A Goal apurou que o Flamengo não apoia a possível troca de local da final: toda a programação da viagem que levaria o clube até Santiago no dia 21 já está fechada, com voo, hospedagem e CT para treinos todos já acertados. Assim, uma mudança no esquema da decisão poderia prejudicar toda a operação da equipe carioca.