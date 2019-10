Protestos em Santiago param rodada no Chileno. E a Libertadores?

A pouco mais de um mês da final, manifestações contra aumento nas tarifas de transporte levam a estado de emergência no país

O de Futebol está suspenso. Devido os protestos que estão acontecendo na capital Santiago, o presidente do país, Sebatián Piñera, declarou estado de emergência no país.

Logo após o anúncio, a Associação Nacional de Futebol Profissional do (ANFP Chile) se manifestou via Twitter, confirmando a suspensão de seis jogos que aconteceriam neste fim de semana, entre eles o clássico entre líder e vice-líder do campeonato: x .

Los partidos que se suspenderán este fin de semana en la Región Metropolitana son: Palestino vs. Unión Española;

Audax Italiano vs. Cobresal;

Magallanes vs. Cobreloa;

Melipilla vs. Copiapó;

Universidad Católica vs. Colo Colo, y

— ANFP (@ANFPChile) October 19, 2019

Também estão suspensos jogos de futebol feminino e de juniores, para evitar problemas de translado das equipes e, claro, resguardar a segurança de todos os atletas. A ANFP também informou que a nova data dos jogos será informada pela respectivas ligas.

E a final da Libertadores?

Por enquanto, a Conmebol não se pronunciou sobre qualquer tipo de mudança do local da primeira final única da história da Libertadores. O jogo que será sediado no Estádio Nacional de Santiago, no dia 23 de novembro, está mantido, pelo menos até qualquer pornunciado das autoridades.

A competição está na semifinal. No dia 22 de outubro, e se enfrentam para decidir quem fica com a vaga para a final. O River venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Quem passar aguarda o vencedor do confronto entre e , dia 23. O primeiro jogo, na Arena do Grêmo, terminou empatado por 1 a 1.

Vale lembrar que ano passado o segundo jogo da final da competição, entre River Plate e Boca Juniors, foi disputado no Santiago Bernabéu, em Madri. A mudança aconteceu após os ataques da torcida do River ao ônibus do Boca no trajeto até o Estádio Monumental de Núñez.

Situação no Chile

Os protestos começaram nesta sexta-feira (18 de outubro) na capital Santiago após o anúncio do aumento das passagens do metrô no horário de pico. Os bilhetes passaram de 800 pesos para 830 pesos, o equivalente a R$ 4,80. Segundo autoridades chilenas, 19 estações de metrô foram danificadas, além de 16 ônibus urbanos. O protesto, que começou de maneira pacífica, terminou em confrontos com a polícia, incêndios e saques em supermercados.

O estado de emergência foi decretado na madrugada deste sábado, 19: "Diante dos ataques sérios e repetidos e contra as estações e instalações do metrô de Santiago, contra a ordem pública e a segurança pública, declarei estado de emergência nas províncias de Santiago e Chacabuco, e nos municípios de Puente Alto e San Bernardo, na região metropolitana", disse o presidente Piñera.

Catalunha e vive situação parecida

Não é só no Chile que os protestos causaram adiamentos de partidas. Na , um dos maiores clássicos do mundo também foi reagendado. e se enfrentariam no dia 26 de outubro, mas a Catalunha vive dias de protestos depois da prisão de alguns dos seus principais líderes separatistas.

Os maninfestantes acreditam que as prisões são injustas e meramente políticas, já que não interessa ao governo espanhol a separação. El Clásico não tem uma data certa ainda para acontecer, mas os dois clubes querem que seja jogado no dia 18 de dezembro. Uma decisão deve sair em breve.

Na América do Sul, o Equador também vê protestos tomarem as ruas do país, mas a situação lá é ainda mais grave. O governo equatoriano havia decretado o fim dos subsídios aos combustíveis. Tal decisão desecadeou uma série de protestos no país, que saíram do controle. O presidente Lenín Moreno chegou até a anunciar "estado de exceção" e a capital do país foi provisóriamente realocada de Quito para Guayaquil.

CONMEBOL decide aplazar la jornada de hoy de la Libertadores Femenina por motivos de seguridad



— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 12, 2019

O decreto já foi revogado, mas neste meio tempo, a Libertadores Feminina, que está sendo disputada somente no Equador, foi provisóriamente suspensa. A competição já foi retomada e está em sua fase de quartas de final. A Libertadores Feminina pode ser acompanhada no DAZN.