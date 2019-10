Libertadores 2020 será a 20ª final internacional do Maracanã; relembre as demais

Do trauma pelo Maracanazo, passando pelo triunfo do Santos de Pelé e muito mais, o Estádio Mário Filho está acostumado a grandes momentos

O Maracanã foi confirmado como sede da final da edição 2020 da da América, com o anúncio sendo feito nesta quinta-feira (17), na sede da Conmebol, no .

A partida mais importante do futebol de clubes sul-americano está marcada para 21 de novembro do próximo ano, um sábado. A escolha pelo estádio carioca não chegava a ser surpresa, mas agora que a Libertadores tem suas decisões em apenas um jogo um dos mais icônicos palcos do futebol garante mais uma final para uma história repleta de grandes duelos internacionais. Confira abaixo.

– 1950

A primeira decisão do estádio construído para aquele Mundial também representou a maior tragédia da seleção brasileira (não confundir com vergonha, que foi o 7 a 1 no Mineirão). Segundo as regras do torneio, o chegou para a decisão precisando apenas de um empate contra o para levantar o seu primeiro título mundial. Entretanto, a Celeste Olímpica venceu por 2 a 1 e calou os quase 200 mil presentes ao estádio – maior público do Maracanã até hoje.

Copa Intercontinental – 1963

O de Pelé, Coutinho e Pepe já havia disputado finais de Libertadores dentro do Maracanã. Entretanto, os dois jogos que definiram o título mundial de clubes em 1963, contra o , foram dos mais épicos na história do estádio.

Sem contar com Pelé, lesionado no duelo de ida realizado na , o Santos conseguiu uma virada épica e em meio a uma chuva torrencial para igualar os 4 a 2 feitos pelo Milan no primeiro encontro. Desta forma, o título foi definido em uma partida-desempate dentro do próprio Maracanã. Dalmo, de pênalti, garantiu o primeiro grande título oficial conquistado pelo futebol brasileiro dentro do estádio carioca.

Libertadores 1981

A primeira vez que um clube carioca disputou um jogo de final no Maracanã foi justamente o , na única decisão que alcançou até hoje no certame.

– 1989

A seleção brasileira enfrentava o seu maior jejum de títulos na história, e a pressão para levantar a Copa América, que voltava a ser realizada no Brasil décadas depois, era uma obrigação. Os duelos finais foram definidos em um quadrangular, que teve como coincidência o encontro entre Brasil e Uruguai, os dois melhores times, justamente no último jogo. A camisa canarinho levou a melhor graças a um único gol de Romário. Foi a primeira grande conquista da seleção em sua principal casa.

Copa Conmebol – 1993

Com um time muito desacreditado, o Botafogo treinado por Carlos Alberto Torres alcançou a decisão da antiga Copa Conmebol (atual ) e bateu o nos pênaltis para conquistar o troféu. Até este momento, foi o único título internacional conquistado por um clube carioca dentro do Maracanã.

Libertadores – 2008

O Fluminense fez uma campanha espetacular, mas na final precisava reverter a vantagem de dois gols estabelecida pela LDU, do , no duelo de ida (4x2). Com atuação histórica de Thiago Neves, autor de três gols, o Tricolor ganhou no tempo regulamentar (3x1) e levou a definição do título para a disputa de pênaltis. Na marca da cal, porém, os equatorianos levaram a melhor. Mas o espetáculo da torcida tricolor ficou para a história.

Copa do Mundo – 2014

No retorno do Mundial a terras brasileiras, o Maracanã não se encontrou com a sua seleção, mas protagonizou novamente uma final. Quem levou a melhor entre e foi a equipe europeia, que venceu por 1 a 0, na prorrogação, graças ao gol marcado por Mario Gotze.

Ouro Olímpico – 2016

Ainda com a ferida pelos 7 a 1 bem aberta, o Brasil ganhou um alívio durante os de 2016. Em final disputada justamente contra a Alemanha, a seleção nacional venceu os europeus nos pênaltis e enfim ajudaram a camisa canarinho a receber a sua tão sonhada medalha de ouro.

Copa Sul-Americana – 2017

Em 2009 o Fluminense já havia recebido uma final de Sul-Americana, em duelo perdido novamente para a LDU. Apesar de ter disputados outros jogos importantes na esfera continental, dentro do Maracanã a expectativa pelo título de 2017, contra o Independiente, foi grande. Mas terminou em decepção e vandalismo nas ruas do entorno do estádio.

Copa América – 2019

No retorno do certame, 30 anos depois, o Brasil voltou a garantir o título continental. Dentro do Maracanã, a vitória sobre o foi por tranquilos 3 a 1.

Maiores finais internacionais disputadas no Maracanã