Confiança x Ypiranga ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Aracaju, Confiança e Ypiranga entram em campo na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio Batistão, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e no streaming.

Na oitava posição com 15 pontos, o Confiança defende a sua vaga dentro do G-8. O time sergipano, entretanto, vem de um empate no jogo passado.

O Ypiranga, por sua vez, foi derrotado na última rodada e caiu para o 11º lugar, com 13 pontos. A equipe gaúcha terá os retornos de MV e Erick.

Prováveis escalações

Confiança: Gianezini; Lenon, Salazar, Adryan, Lucas Gabriel; Felippe Borges, Riquelmo, Betinho, Duegi Cardoso; Dione e Negueba.

Ypiranga: Caíque; Lucas, Heitor, Windson e Tito; Clayton, Lorran, Erick e MV; João Pedro e William Bárbio.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?