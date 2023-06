Confiança x Amazonas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Confiança e Amazonas entram em campo na noite deste domingo (4), às 19h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Com a derrota no jogo anterior, o Confiança estacionou na quarta posição do campeonato, com 9 pontos. Já o Amazonas vem logo atrás, em quinto lugar, com 8 pontos e vem de um empate.

Prováveis escalações

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adrian, Adalberto e Felippe; Fábio, Bruno Camilo e Dione; Willians Santana, Lucas Vieira e Edison Negueba. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Victor Sallinas e Renan Castro; PH, Renan Castro e Jorge Jiménez; Sassá, Rafael Tavares e Fernandinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?