Confiança x Itabaiana ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Sergipano

Equipes entram em campo neste sábado (22), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Sergipe e Itabaiana na tarde deste sábado (22), a partir das 16h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pelo jogo de volta da final do Campeonato Sergipano. A partida terá transmissão ao vivo da Record (SE), na TV aberta.

Com a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Confiança entra em campo com a obrigação de ganhar por três gols de diferença para conquistar o estadual. Caso vença por dois tentos a mais, a decisão será nos pênaltis. Já o Itabaiana tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por até um gol para ficar com a taça.

Prováveis escalações

Confiança: Paulo Gianezini, Lenon, Michel, Adalberto e Felippe Borges; Bruno Camilo, Lucas Gabriel e Dione; Willians Santana, Negueba e Tcharlles.

Itabaiana: Leo, Chiquinho Alagoano, Neto, Hitalo Rogério e Léo Carvalho; Duda e Elicarlos; Edinho, Cleiton, Matheus e Tiago.

Desfalques

Itabaiana

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?