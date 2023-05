Confiança x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Confiança e Figueirense se enfrentam na noite deste sábado (13), a partir das 16h30 (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada..

Vindo de duas vitórias e ocupando o quarto lugar com 6 pontos, o Confiança entra em campo querendo manter a invencibilidade e, consequentemente, de olho na liderança do campeonato. Já o Figueirense está na sexta posição, com 4 pontos. A equipe catarinense ganhou um jogo e empatou outro até o momento.

Prováveis escalações

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto e Felippe Borges; Bruno Camilo e Fábio Calonego; Negueba, Dione e Willians Santana; Lucas Vieira. Técnico: Vinicius Eutrópio.

Figueirense: Wilson; Elias Lira, Mauricio, Otávio Gut e William Matheus; Robson Alemão e Gledson; Gustavo França, Cesinha e Andrew; Bruno Moraes. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Quando é?