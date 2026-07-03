Comunicado oficial do Real Madrid sobre a contratação de Enzo Fernández

O Real Madrid se pronunciou oficialmente sobre as notícias que associavam o clube à contratação de Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, durante a atual janela de transferências de verão.

Javier Pastori, agente de Fernández, abriu recentemente as portas para a transferência do jogador para o Real Madrid ao fazer declarações polêmicas sobre sua saída.



O Real Madrid declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “Tendo em vista as informações e declarações que surgiram nos últimos dias sobre um suposto interesse do clube pelo jogador Enzo Fernández, o clube gostaria de anunciar que não realizou nenhuma ação, seja direta ou indireta, com o objetivo de contratar o referido jogador, e que não tem, de forma alguma, a intenção de realizar essa transação”.

E acrescentou: “O Real Madrid deseja expressar o maior respeito ao jogador Enzo Fernández, um grande jogador de futebol cuja carreira e qualidade são amplamente reconhecidas, bem como ao Chelsea, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional”.

E continuou: “Motivado pelo respeito que uma instituição como o Chelsea merece, e com base nos princípios de lealdade institucional que sempre orientaram as ações do Real Madrid, o clube considera necessário desmentir essas especulações, que carecem de fundamento e não refletem a realidade”.

E concluiu: “O Real Madrid lamenta que, apesar da clareza dos fatos e da ausência de qualquer ação por parte do clube, continuem a circular informações que não correspondem à realidade, o que apenas contribui para gerar confusão entre os torcedores e causar danos injustificados às instituições e às pessoas envolvidas”.