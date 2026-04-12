Comportamentos indecentes geram polêmica na partida entre o Exército Real e o Renaissance Berkane

O clima que antecedeu o início do confronto entre o Renaissance Berkane e o Real Exército Marroquino, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da África, no último sábado, foi marcado por uma grande polêmica, depois que as câmeras captaram um comportamento impróprio por parte do jogador do Berkane, Amin Azri.

As câmeras registraram Azri realizando gestos antidesportivos e indecentes, segundo o jornal marroquino “Al-Batal”, e as imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

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Azri foi alvo de críticas generalizadas após esses comportamentos, com muitos pedidos para que fosse punido pela CAF.

O Nahda Berkane e o Exército Real disputarão a partida de volta no próximo sábado, no Estádio Municipal de Berkane, após a partida de ida ter terminado ontem com a vitória do time militar (2 a 0).

O vencedor entre as duas equipes marroquinas enfrentará o vencedor entre o Taraji tunisiano e o Sundowns sul-africano, que se enfrentarão na partida de ida em Tunis, neste domingo.