Como Zidane mudou a história de Real Madrid x Barcelona

Pesadelo para o Barça desde os tempos de jogador, Zizou segue "assombrando" rivais em clássicos, com apenas duas derrotas nos 11 últimos encontros

A história do El Clásico entre Real Madrid e Barcelona é das mais ricas e memoráveis, e é impossível contá-la sem alguns capítulos dedicados a Zinedine ZIdane.

O francês, responsável por muitas das alegrias dos torcedores merengues frente ao maior rival em seus tempos de jogador (no Real de 2001 a 2006), agora é um pesadelo para o Barça como treinador. A vitória por 2x1 neste sábado é só mais uma prova da força de Zizou na rivalidade.

Dirigindo o Madrid, Zidade encarou o Barcelona um total de 11 vezes, vencendo seis vezes 54,54%), empatando três (27,27%) e perdendo apenas duas (18,18%), sendo a última no já distante dezembro de 2017. Sem ele no comando, o time da capital tem três vitórias (27,27%), um empate (9,09%) e sete derrotas (63,63%) no mesmo número de partidas.

Agora Zidane é o primeiro desde Mourinho (2012-13) a passar cinco clássicos sem perder para o Barça, além de igualar uma marca de 1973, com três vitórias consecutivas no confronto de maior rivalidade na Espanha.

Na briga pela ponta da tabela da La Liga e com ótima vantagem para avançar nas semis da Liga dos Campeões, o Real de Zidane parece em boa posição para apagar os erros de 2020 e ter uma temporada vitoriosa.