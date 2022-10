Hat-trick de Foden o fez superar marca de Messi com Guardiola

Jovem inglês quebrou marca e é cada vez mais importante no City de Guardiola

O Manchester City goleou o Manchester United por 6 a 3 neste domingo (2), e se todos os holofotes estavam voltados para Erling Haaland, que marcou mais um hat-trick em sua estreia contra os Red Devils, outro jovem também se destacou.

Os outros três gols do City foram marcados por Phil Foden, que além de colaborar com o resultado brutal contra o maior rival, ainda atingiu uma marca relevante sob o comando do espanhol Pep Guardiola.

Com o hat-trick, Foden chegou a 51 gols pelo City. Isso significa que o inglês de 22 anos e 127 dias se tornou o mais jovem a atingir a marca enquanto treinado por Guardiola, superando ninguém menos que Lionel Messi, que marcou seu gol 50 aos 22 anos e 164 dias, em 2009.

Peça cada vez mais importante do esquema do espanhol, Foden se desenvolve rapidamente, e é também uma das esperanças da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo deste ano.

Além dos três gols marcados, Haaland ainda deu duas assistências para Foden, elevando suas participações em gols para 17 em apenas 11 partidas. Com o resultado o City encostou no Arsenal de Gabriel Jesus, que tem um ponto a mais até aqui, 21.