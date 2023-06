Como Romelu Lukaku aprendeu a falar português?

O atacante fala oito línguas e levou apenas dois meses para aprender italiano fluente; confira a história

Centroavante, goleador e poliglota? Obviamente estamos falando de Romelu Lukaku, destaque da Internazionale e da seleção belga. O artilheiro tem um bom domínio de líbguas, inclusive o português, alé de já ter deixado clara sua admiração pelo Brasil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lukaku é realmente um poliglota, e diz conseguir falar oito línguas diferentes. São elas: Francês, flamengo, lingala, inglês, espanhol, alemão, italiano e português.

De acordo com a entrevista de Fernando Canesin, ex-companheiro de Anderlecht e atualmente no Athletico-PR , concedida a ESPN Brasil , o atacante aprendeu português, assim como fez com outras línguas, para se comunicar melhor com seus parceiros de equipe.

Quando subiu aos profissionais do clube belga, Lukaku tinha um companheiro brasileiro: o atacante Kanu, ex-Grêmio Barueri. Assim, foi com o companheiro que o belga começou a aprender a falar português. Depois, com Canesin, além de David Luiz, Bosingwa e William, no Chelsea, cada vez mais, o centroavante foi aprimorando a língua.

Em agosto de 2020, em uma live com seu ídolo Adriano, Lukaku mostrou seu conhecimento de português ao conversar com o Imperador. No vídeo, que na época chegou a viralizar, não só o atacante da Inter agradece ao seu ídolo falando "muito obrigado", mas também convida o ex-jogador para, quando ele for a Milão, saírem juntos.

E a relação de Lukaku com o Brasil não fica só na língua: ainda segundo Canesin, o atleta gosta muito do país, adora Guaraná e arroz e feijão, além de ser, obviamente, fã de Adriano Imperador. Assim, fica o questionamento: será que um dia, no futuro, poderemos ter Romelu Lukaku atuando em algum clube brasileiro? Certamente, ele encontraria um lugar no seu time.

Para dar outro exemplo da proficiência do jogador, menos de dois meses depois de chegar à Itália, ele já era capaz de dar entrevistas na língua do país, mesmo sem saber falar italiano previamente. Questionado, afirmou que é "Importante para um jogador que todos me entendam perfeitamente. Preciso saber falar com todos e entender todos."