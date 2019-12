Athletico contrata “quase belga” amigo de Lukaku

Fernando Canesin jogou ao lado do atacante, que aprendeu a falar português e passou até a comer feijoada

Enquanto ainda busca um treinador para ocupar a vaga deixada por Tiago Nunes em 2019, o Paranaense começa a montar o seu elenco para 2020. Nesta segunda-feira (23), o Furacão anunciou a contratação do atacante Fernando Canesin, um brasileiro “quase belga” que tem no atacante Romelu Lukaku, da , um de seus melhores amigos.

“É brasileiro, mas é quase belga”, brincou a conta oficial do Athletico no anúncio feito nas redes sociais. Fernando tem 27 anos e nasceu em Ribeirão Preto (SP), mas desde 2010 jogava na . O seu último clube foi o Oostende, equipe que deixa após seis temporadas e meia, mas a história começou no tradicional , onde conheceu e fez amizade com Romelu Lukaku, estrela da seleção belga e um dos principais centroavantes da atualidade.

No Anderlecht, Canesin primeiro fez amizade com Jordan, irmão de Romelu. E a relação com o atual vice-artilheiro da italiana acabou ajudando Lukaku até mesmo a aprender a falar português e conhecer iguarias bem brasileiras.

“Joguei uns quatro ou cinco jogos com o Lukaku, e logo ele foi vendido para o , em 2011. No início dele na , conversávamos bastante, e ele começou a praticar (o português). E ele passou a falar português fluente por causa dos brasileiros de lá”, afirmou em entrevista concedida ao Globoesporte.com em 2018.

“Ele adora os brasileiros e faz questão de falar em português. Gosta de tomar guaraná e já me mandou até foto comendo feijoada, acredita!?”, revelou o novo atacante do Athletico para o Estadão.

O Athletico garante um reforço para o seu ataque, e também um torcedor famoso que, hoje na , provavelmente ficará mais atento no amigo que passará a vestir a camisa do Furacão.