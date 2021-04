Três países e 200 testes de Covid-19: o esforço do Grêmio por um jogo de Libertadores

Para conseguir entrar em campo diante do Independiente del Valle, pela pré-Libertadores, o time vai construindo uma verdadeira epopeia

Em menos de uma semana, o Grêmio passou por três países, Brasil, Equador e Paraguai, e fez mais de 200 testes para Covid-19 nos membros de seu futebol profissional. Incluindo aí seu técnico, Renato Portaluppi, dois jogadores com casos confirmados e outros dois com sintomas mas que, mesmo testando negativo, tiveram de deixar a delegação. Todo esse esforço acontece para a partida contra o Independiente del Valle, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América.

No início da tarde desta quinta-feira (8), o clube divulgou o resultado da nova bateria de testes para o jogo contra os equatorianos, que precisou ser reagendado para amanhã e, ainda por cima, realocado para Assunção, no Paraguai. Todos testaram negativo para Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A nova testagem foi feita em todos os membros que compõem a delegação tricolor, entre atletas, comissão técnica e dirigentes.

“Desde a saída de Porto Alegre para Quito, e com o deslocamento aqui para o Paraguai, nós já realizamos mais de 200 testes. Se alguém, até a hora do jogo, apresentar algum sintoma, ele será imediatamente afastado, isolado dos demais. Desde o início da pandemia o Grêmio já fez mais de cinco mil testes, e já está provado que o nosso protocolo é muito seguro”, destacou o médico gremista Márcio Dornelles, que acompanha a delegação tricolor na capital paraguaia.

Como quatro jogadores tiveram que retornar - o lateral direito Vanderson e o goleiro Paulo Victor, positivos para Covid, além do zagueiro Emanuel e o lateral Victor Ferraz, com sintomas - para o Brasil , o auxiliar técnico Alexandre Mendes acabou convocando o lateral direito Felipe e o atacante Luiz Fernando, que saíram de Porto Alegre para compor a delegação no Paraguai.

A esforço tricolor ainda se viu atravessado por mais um episódio nesta quinta, quando veio a público um pedido de um torcedor paraguaio na justiça local para adiar o jogo entre Grêmio e Del Valle, embora o clube gaúcho esteja tranquilo na realização do encontro.