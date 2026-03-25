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Jesus Rodriguez Como Serie AGetty Images

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Como, o estado de Jesus Rodriguez e Ramon: como estão e quando voltam

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Jacobo Ramon e Jesus Rodriguez não foram convocados para a seleção nacional, tendo ficado no Como antes da pausa. Aqui estão as atualizações sobre o estado de saúde deles, segundo a Sky.


O ponta partiu para a Espanha, mas os médicos, após examiná-lo, mandaram-no de volta porque o problema no joelho não lhe permitiria jogar; por isso, ele está se recuperando em Como. Por enquanto, ele está fazendo fisioterapia, mas a lesão não deve ser grave e ele espera estar em campo na retomada contra a Udinese; sua condição será avaliada dia a dia na próxima semana.


Já Ramon, por sua vez, tem um problema no músculo psoas: o tempo de recuperação é de cerca de duas semanas; ainda não se sabe se ele conseguirá voltar para o jogo contra a Udinese, mas é improvável; caso contrário, ele estará em campo contra a Inter.

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