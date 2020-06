Quais clubes já demonstraram interesse em Talles Magno, do Vasco?

Várias equipes europeias já admitem interesse na joia vascaína; Cruzmaltino recusou sondagem da Rússia

É inevitável: sempre que surge um garoto promissor no , ele receberá sondagens da Europa. Com Talles Magno, joia da base do , não é diferente. Vários clubes já demonstraram interesse no jogador de 17 anos, que desponta como a próxima grande venda do Cruzmaltino.

Equipes como o , o e a aparecem como possíveis interessados, segundo o portal AS. Enquanto os espanhóis tem tradição em revelar jogadores brasileiros, na o garoto poderia fazer dupla com Paulinho e na , brigar pelo título da .

Sondagem efetiva, de verdade, só da . O Krasnodar, equipe que se notabilizou por tirar Cueva do São Paulo, chegou até a oficializar uma proposta por Talles Magno, mas ouviu que o jovem não tem interesse de sair do .

O Krasnodar, da Rússia, é mais um europeu interessado e está disposto a ofecerer €15 milhões de euros (R$84 milhões de reais) por Talles Magno. A proposta deve chegar ao Vasco na próxima semana. Informação do @AVascainos.



📸: Carlos Gregório Jr./Vasco pic.twitter.com/AswnTwfxyo — NewsColina! (De 🏠) (@newscolina) June 6, 2020

A pedida salgada do Cruzmaltino tem afastado alguns pretendentes: ainda de acordo com a publicação da , o clube carioca só aceita conversar por 25 milhões de euros, cerca de R$ 140 milhões na cotação atual da moeda.

Em novembro de 2019, Talles Magno renovou seu contrato com o Vasco da Gama. Além de ter recebido um bom aumento salarial, viu sua multa rescisória aumentar para 50 milhões de euros, valores que hoje estão na casa dos R$ 270 milhões. A , outra equipe que estava interessada no garoto, recuou após ouvir a pedida do clube.

A venda do garoto poderia significar um alívio financeiro para o Cruzmaltino, hoje, com uma dívida superior a R$ 680 milhões. Além disso, neste momento, o clube está devendo os salários de fevereiro, março, abril e maio para seus jogadores, tendo quitado nesta segunda-feira (8) os vencimentos de janeiro.

Na CLT, o Vasco tem uma folha salarial mensal de R$ 2,9 milhões, segundo dados coletados no final do mês de março pelo jornalista Mauro Cezar Pereira. Assim, caso a venda acontecesse pelo valor que o clube pede, ele não teria dificulade em quitar os meses atrasados. Além disso, também é esperada uma definição na negociação de Marrony com o , que poderia render mais R$ 20 milhões, ainda nesta semana.