Como o Barcelona pode seguir em frente sem Messi?

Clube começa a pensar em sua realidade após a saída de seu camisa 10 e o futuro pode ser de duas maneiras: positivo ou negativo

No início houve silêncio, tanto no grupo WhatsApp dos jogadores do Barcelona, ​​quanto nas redes sociais. Mas quando o choque começou a diminuir, as homenagens e despedidas eventualmente vieram.

Isso era real, estava acontecendo. O ex-capitão Carles Puyol foi o primeiro, agradecendo a Lionel Messi por tudo o que deu ao clube. Então o time atual começou a postar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Tive a sorte de estar presente para assistir ao seu primeiro gol em 2005 contra o Albacete no Camp Nou, e nunca pensei que um dia seríamos tão próximos que poderíamos nos entender apenas com um olhar", escreveu Jordi Alba.

"Eternamente grato", acrescentou Sergi Roberto. "Obrigado por todos os momentos que você me ajudou a viver, e todos os fãs do Barça, por todas as alegrias que você nos deu, todos os gols que você marcou".

Embora poucos pudessem acreditar que o tempo de Messi no Barcelona, ​​de 21 anos, havia terminado, que ele não se juntaria aos seus companheiros para treinar ou receberia o adeus que merecia, o clube agora tem que olhar para frente e rapidamente.

Como o Barcelona lidaria sem Messi tem sido uma questão frequentemente ponderada nos últimos anos, especialmente porque a dependência dele aumentou após a saída de Neymar.

Com o argentino prestes a se juntar ao ex-companheiro de equipe em Paris, o Barcelona precisa se acostumar com a vida sem sua maior lenda, repentinamente ausente quando parecia que estava pronto para ficar por mais dois anos.

Claro, sempre que o Barcelona sofrer para marcar, a reação natural será dizer que sente muita falta de Messi, mas a médio e longo prazo isso pode acontecer de duas maneiras, uma positiva e outra negativa.

Há muito há suspeitas de que a presença de Messi pode inibir seus companheiros de equipe, nervosos por jogar ao lado de uma das maiores lendas do esporte. Antoine Griezmann, por exemplo, parecia lutar ao lado de Messi e, junto com Philippe Coutinho, os três jogadores muitas vezes queriam atuar em espaços semelhantes, o que significa que o Barcelona era estreito e os espaços eram impossivelmente apertados.

Da mesma forma, a incapacidade geral de Messi para pressionar com eficácia também significa que o Barcelona não pode operar em um sistema baseado nisso, especialmente quando Luis Suarez também estava no clube, o que agora pode mudar, embora Memphis Depay tenha que assumir mais responsabilidades defensivas do que ele talvez goste.

O sistema há muito se ajusta ao redor de Messi no Barcelona. Agora Ronald Koeman está livre para jogar com a estrutura que quiser e nenhum jogador será poderoso demais para aderir a ela.

"Nenhum jogador é maior do que o clube", disse o presidente Joan Laporta, mas na última década, Messi foi.

Havia preocupações sobre o estilo de arriscar de Memphis, mas agora ele está livre para ser o líder criativo da equipe, enquanto Griezmann pode jogar no segundo papel de atacante que há muito deseja.

A saída de Messi também é uma boa notícia para os atacantes e criadores de jogo mais jovens do Barcelona, ​​com Alex Collado, Yusuf Demir e Riqui Puig. Ansu Fati está voltando de lesão, Kun Aguero pode somar gols se estiver em forma e Ousmane Dembele será bem-vindo depois que sua lesão cicatrizar.

Há muito o Barcelona precisava de uma reconstrução e tem sido difícil fazê-lo, já que Messi continuava a ser a peçaa-chave aos 34 anos. O meio-campo ainda está em boas mãos com Frenkie de Jong, Pedri e Sergio Busquets, enquanto os jovens Gavi e Nico Gonzalez estão progredindo bem.

O Barcelona tem a base para criar um novo projeto empolgante, não mais algemado pelos enormes salários de Messi, que teria permanecido mesmo depois de concordar com um corte de 50% no salário. É assim que as coisas poderiam funcionar para o Barcelona na ausência de Messi.

Mas as coisas também podem mudar de outra maneira. Existe a possibilidade de o clube se autodestruir. Laporta ainda precisa fazer cortes, tirar jogadores de alto rendimento como Samuel Umtiti e Miralem Pjanic e, se não puder, eles podem aparecer no time de Koeman.

Os torcedores, com permissão para preencher uma pequena porcentagem do Camp Nou no início da temporada, podem atacar jogadores que não aceitaram cortes salariais, vendo-os como parte do motivo pelo qual Messi teve de sair.

Perder Messi é um grande golpe emocional para a equipe, o clube e os torcedores e seria fácil para o Barcelona afundar ainda mais na depressão, especialmente se ele se juntar a seus maiores rivais fora da Espanha.

O Barça já havia ficado fora da elite europeia e agora pode ser deixado ainda mais à deriva. Financeiramente, o clube pode sofrer ainda mais, com acordos de patrocínio que provavelmente diminuirão de valor no futuro, porque as marcas sabem que seu nome não será exibido com orgulho no peito ou na manga do argentino.

Há muitas incógnitos esportivas entrando na temporada, com Busquets e Gerard Pique em seus anos finais e declinando, Eric Garcia e Emerson praticamente não testados no nível da Liga dos Campeões, e Koeman agora precisando fazer um novo plano que não inclua o melhor jogador do mundo.

"Psicologicamente, sabemos que quando ele está lá somos mais fortes, mas não podemos permitir que sua ausência nos afete", disse Gerard Pique, em 2018, quando Messi fraturou o braço e ficou ausente por um mês.

Agora ele se foi para sempre, mas essa é a mesma mentalidade que o Barcelona deve manter para sobreviver à partida de Messi.