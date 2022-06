"Achava que ele já teria a Bola de Ouro": o apoio de Herrera a Neymar

Aos 30 anos, o craque brasileiro ainda não conquistou o prêmio individual que já declarou ser um sonho

O atacante brasileiro Neymar nunca escondeu que um de seus principais objetivos individuais no futebol era ganhar a Bola de Ouro, ou seja, ser reconhecido como o melhor do mundo. Aos 30 anos, o camisa 10 do PSG parece longe dessa realidade, mas seu companheiro de clube, Ander Herrera, acredita que isso ainda pode acontecer.

Ainda hoje, Neymar é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Desde seu início na base do Santos até sua chegada ao PSG pelo valor recorde de 222 milhões de euros, em 2017, a expectativa sobre o jogador sempre foi enorme.

Ele chegou perto de conquistar a Bola de Ouro em algumas ocasiões, mas sempre se viu superado por Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Seu companheiro de PSG, Ander Herrera, porém, ainda acredita no potencial de seu colega de clube.

"Neymar é um grande companheiro de equipe e está entre os cincos melhores do mundo. Eu achava que ele já teria a Bola de Ouro a essa altura, mas eu não descarto isso acontecer. É uma alegria estar com ele", declarou o meio-campista espanhol ao jornal AS.

Herrera também comentou sobre a decisão de Mbappé rejeitar as ofertas do Real Madrid para permanecer no PSG e traçou um paralelo com Ansu Fati no Barcelona.

"No Real Madrid, ele poderia se tornar um dos melhores da história do clube (...). Mas no PSG, ele pode se tornar o maior jogador da história do clube e fazer história na sua cidade. É parecido com Ansu Fati no Barcelona. O Barça é a vida dele [Fati] e é a mesma relação de Kylian [Mbappé com o PSG]", falou o espanhol.