Como Messi voltou a ser Messi no PSG

Posicionamento, vida em Paris e condição física; a GOAL explica como Messi se transformou no Paris Saint-Germain

Exuberante e consistente desde o início da temporada, Lionel Messi encontra estatísticas mais alinhadas com seu passado no Barcelona. Mais assistente do que artilheiro nas primeiras partidas no PSG na temporada, o argentino está na sua melhor forma desde que chegou na França.

Por que tanto contraste com seu primeiro ano com a camisa parisiense? Da mudança de vida à condição física, são muitos os motivos que explicam essa metamorfose que hoje leva Paris a querer renovar com a estrela.

Problemas de adaptação

Para explicar o primeiro ano de Lionel Messi, a palavra adaptação surgiu várias vezes. Seja na boca de Pochettino, Leonardo ou mesmo Christophe Galtier e Luis Campos. O que está por trás dessa palavra no mundo futebol?

Primeiro, há essa mudança precipitada. No verão de 2021, quando retorna de férias, o argentino estava convencido de continuar sua aventura no Barcelona. Mas quase 48 horas depois, ao saber que o Barça não poderia renovar com ele e, por isso, seus agentes retomaram as discussões com o PSG. E o caso é resolvido em quase quatro dias.

“Ele jogou e viveu no Barcelona por quase 20 anos. De um dia para o outro, sem nada organizado, mudou de país, de time. Leo passou três meses no hotel e teve que lidar com as mesmas coisas com que todos lidam quando se mudam para outro país: uma nova acomodação, uma escola para as crianças…”

Mesmo que não tenha encontrado a casa dos seus sonhos, Messi se acostumou com sua vida parisiense, assim como sua esposa Antonella Roccuzzo, que regularmente pesquisava alguns lugares de luxo na capital. Tantos elementos que entrarão em sua reflexão ao decidir seu futuro quando seu contrato com o PSG terminar em junho próximo.

Fisicamente ele está bem

Getty Images

Na temporada passada, sua falta de explosividade foi gritante. Sem uma preparação física real, Lionel Messi não foi poupado de uma agenda densa com inúmeras viagens de ida e volta à Argentina para se juntar à sua seleção nacional. Tudo isso, em um período em que ele foi contaminado pela Covid-19.

Nesta temporada, os argumentos sobre os motivos de sua primeira temporada fracassada com a camisa parisiense ganham mais significado. No dia 5 de julho, o ex-Barcelona voltou de suas férias afiado e pôde seguir o programa que a comissão técnica de Galtier havia planejado para os jogadores. O resultado está aí. Com suas 12 partidas desde a retomada, Messi é o jogador mais utilizado em Paris.

Se ele não é do tipo que quer pular uma partida, seu treinador o sondou antes da partida contra o Nice, onde a equipe venceu por 2 a 1: "Eu sabia que ele não tinha jogado muito no segundo jogo com a Argentina e depois de conversar com ele, ele me disse que poderia manter seu lugar e não precisava descansar", explicou o técnico parisiense após a vitória de sua equipe. É certo que ele não é o parisiense que mais corre, mas seja em seus dribles ou em certas fases de pressão, o contraste com a temporada passada é gritante.

Um reposicionamento salvador

Getty Images

Em certas partidas na temporada passada, sua posição em campo era questionável. Muitas vezes colocado à direita, Messi lutou para expressar seu talento. Primeiro, ele não estava fisicamente apto para jogar em uma ponta, mas também porque sua influência foi reduzida.

E foi quando Pochettino o colocou de volta no meio como ou quando ofereceu mais liberdade, que ele parecia mais confortável. Na chegada, Christophe Galtier e Luis Campos imaginaram Messi evoluindo atrás de uma dupla de ataque composta por Mbappé e Neymar.

Isso não impediu o novo treinador do PSG de alinhar o argentino em uma posição de liderança: 7 gols e 8 assistências em 12 partidas e uma grande influência no jogo de sua equipe. Ele é o jogador na Europa que faz os passes mais progressivos (107) muito à frente de Joshua Kimmich (74).

No vestiário, mais trocas

@Ligue1_ESP

Esse é um dos paradoxos de seu início de temporada. Messi perdeu seus compatriotas com quem era inseparável. A equipe não renovou com Di Maria e emprestou Leandro Paredes. No vestiário parisiense, o argentino não perdeu o rumo. Ele obviamente tem muita amizade com Neymar, Sergio Ramos, Keylor Navas e também com Mbappé.

Aliás, pessoas próximas ao jogador afirmam que seu relacionamento com Galtier é excelente. Em suas coletivas de imprensa, o ex-técnico do Lille costuma se referir às trocas que tem com o craque. Os dois discutem quase diariamente sobre a forma física do jogador, seu posicionamento e a análise do adversário. Um ponto em que a equipe pôde notar a grande compreensão tática de Messi.

“Tenho um prazer incrível de vê-lo todas as manhãs nos treinos e é um verdadeiro prazer trabalhar com ele. Ele está bem da cabeça, muito feliz por vir treinar todos os dias. Ele é muito altruísta, anima o futebol e é muito generoso com seus parceiros”, disse Christophe Galtier após a vitória contra o Nice.

No Centro de Treinamento, ele é sempre descrito como um jogador discreto, que não é o líder do vestiário como Kimpembé ou Neymar, mas que também não é mudo. E que simplesmente não faz seu treinamento antes de voltar para casa.

Uma renovação? Longe de ser impossível

Getty Images

Nesse ponto, Luis Campos é claro: deseja ardentemente renovar com Lionel Messi, já que seu contrato em Paris termina no final da temporada. Mas, por enquanto, o argentino só pensa em uma coisa: a Copa do Mundo, certamente sua última. Um grande objetivo que, segundo pessoas próximas ao jogador, explica também a sua vontade de ir bem no clube mais do que a vontade de apagar as críticas em Paris.

O camisa 30 não é contra renovar seu contrato na França, mas ainda não decidiu nada. Para isso, ele quer esperar até depois da Copa do Mundo e, acima de tudo, ter todas as cartas na mão para decidir como será seu futuro. E ao contrário do que afirma a imprensa espanhola, Messi não tem - ainda - uma proposta do PSG nas mãos.

Quanto aos outros jogadores que o clube quer renovar (Sergio Ramos, Verratti, Marquinhos, Kimpembé), Campos vai primeiro estudar os contratos atuais de seus jogadores antes de iniciar as negociações. Mas, de acordo com o que a GOAL apurou, ele estaria pronto para oferecer um novo contrato de um ano, com mais um ano como opção, para Messi.