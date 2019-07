Bola de Ouro, The Best, melhor jogador: todos os prêmio individuais de Cristiano Ronaldo

O craque português concorre a mais uma edição do prêmio individual mais importante do futebol mundial

Um dos grandes nomes do futebol mundial, Cristiano Ronaldo é detentor de dois prêmios The Best, além cinco Bolas de Ouro - fato que o coloca, ao lado de Lionel Messi, como o maior vencedor da premiação da France Football. Nos últimos dez anos, o jogador da dividiu o duopólio de troféus com o argentino, até que, em 2018, a sequência pode ser interrompida, com a possível nomeação de Luka Modric.

Agora, buscando voltar ao topo das premições, o craque português foi indicado ao lado de mais nove atletas ao The Best 2019, onde a cerimônia será realizada no dia 23 de setembro, em Milão, com os três finalistas que serão decididos em breve.

Apesar do clima de “derrota” em 2018, CR7 possui uma coleção de troféus individuais que seu ex-colega de precisaria de muito empenho para alcançar...

Qual foi o primeiro prêmio de CR7?

Cristiano começou a computar troféus ainda no início de sua carreira, quando venceu o Young Player of the Year, que é concedido ao melhor jogador jovem da temporada da Premier League com menos de 23 anos, em 2006/07.

Dois anos antes, o português havia recebido o Bravo Award, troféu concedido pela revista italiana Guerin Sportivo ao melhor jogador com menos de 23 anos que esteja participando de algum grande campeonato europeu de clubes.



(Foto: Getty)

Qual foi o último prêmio que ele recebeu?

O último troféu recebido por Cristiano Ronaldo foi em 2018, quando foi nomeado o melhor jogador da justamente na sua temporada de estreia na competição com a camisa da Juventus.



(Foto: Getty)

Ronaldo: todos os prêmios da carreira