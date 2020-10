Como Jorge Mendes ampliou sua influência no Barcelona

Chave na venda de Semedo e na operação Todibo, o empresário estende seus tentáculos no clube catalão

E o "superagente" Jorge Mendes segue ganhando influência no . Nos últimos meses, seja como empresário ou intermediário, o português se tornou uma peça fundamental para entender os movimentos do clube catalão no mercado, sendo um aliado estratégico para o presidente da equipe, Josep María Bartomeu.

Mendes, desprestigiado no passado, moveu suas peças com inteligência e agora parece ter recuperado sua importância e influência nos bastidores do Barcelona.

Chave no negócio de Nelson Semedo

Jorge Mendes foi fundamental para que o Barcelona conseguisse vender Nelson Semedo. O agente assumiu o controle da negociação e acertou a transação com o Wanderers, um de seus "clubes satélites" na Europa.

Antes, ainda chegou a cuidar da negociação dos catalães com o - outro "satélite" - por Rodrigo Moreno, atacante hoje no United. Os clubes não chegaram a um acordo, mas a postura de Jorge Mendes na gestão de mercado impressionou a diretoria do Barça: sem o dinheiro da venda do lateral português, a equipe não teria conseguido a contratação de Sergiño Dest, do , simplesmente por não ter recursos em caixa.

Levou Todibo ao

Mendes também foi o intermediário, segundo a revista "France Football", encarregado de encontrar um novo clube para Jean Claire Todibo. No último dia de mercado, após não conseguir a venda do zagueiro ao , o agente assumiu pessoalmente o controle da operação e ofereceu o zagueiro ao Benfica, que acabou aceitando o empréstimo do atleta - vale lembrar que o agente tem muita influência na equipe portuguesa.

Isso foi considerado um "favor" para o Barcelona e mais um ponto positivo para Jorge Mendes, bem visto por Bartomeu e o resto da diretoria blaugrana.

Trincão, um negócio "made in" Mendes

O português também foi chave para facilitar a contratação de Francisco Trincão pelo Barcelona, em uma operação em que Mendes, sem ser empresário do atacante, atuou como intermediário, através de sua empresa, Gestifute, para fechar os detalhes da operação entre o Braga e o Barcelona.

Assim, Mendes recebeu cerca de sete milhões de euros de comissão pela negociação, mais de 22% dos valores envolvidos por Trincão. O jogador vem mostrando talento em seus primeiros jogos pelos catalães.

Ansu Fati sob o controle de Mendes

A sombra de Jorge Mendes também se faz valer sobre uma das maiores promessas do futebol mundial: Ansu Fati.

O contrato de Ansu prevê que o jogador tenha vínculo com o Barcelona até 2022. Segundo a mídia catalã, o jovem deve renovar logo o contrato, com um grande aumento de salário e cláusula de rescisão, passando de 170 milhões de euros para 400 milhões. Mendes, então, será fundamental para que tal acordo saia. Após um verão produtivo para sua empresa, ninguém pode discutir que Jorge Mendes, a cada dia que passa, exerce mais influência no Barcelona.