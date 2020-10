Sergiño Dest: um americano pode acabar com problema da lateral do Barcelona?

Lateral de 19 anos se destacou no Ajax e tenta ter sucesso em uma posição problemática no Barça desde a saída de Daniel Alves

A nova aposta do para a lateral direita chegou no Camp Nou. Sergiño Dest, jovem de 19 anos, foi oficializado na manhã desta quinta-feira como reforço do time catalão - o primeiro desde a chegada de Ronald Koeman.

Como o próprio Barcelona anunciou, a negociação com o pelo americano foi de 21 milhões de euros (R$ 139 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 33 milhões) em variáveis. O contrato de Dest no Barça é válido até o fim da temporada 2024/25.

Dest é mais uma grande aposta do time catalão para solucionar um problema que já dura alguns anos no Camp Nou. Desde a saída de Daniel Alves, a lateral direita é uma dor de cabeça para os treinadores que comandaram o Barcelona.

Sergi Roberto foi o jogador que mais foi utilizado. Porém, o espanhol sempre jogou improvisado na posição - ele era jogador do meio de campo nas categorias de base, posição que também atuou em diversos jogos no time profissional.

Mesmo com boas atuações, era evidente que o Barcelona precisava de um jogador da posição para performar melhor, tanto no ataque quanto na defesa. Nélson Semedo foi o escolhido em 2017/18, mas nunca conseguiu se firmar na posição.

Em 124 jogos com a camisa blaugrana, fez dois gols e deu apenas 11 assistências, números inferiores aos que teve em apenas 65 partidas, quando anotou 3 gols e assistiu seus companheiros 12 vezes. Fora dos planos de Koeman, foi vendido para o Wolverhapton, da .

O brasileiro Emerson foi outro jogador contratado para a posição, mas nunca chegou a vestir a camisa do Barcelona. Atualmente, está emprestado ao Bétis e teve um desempenho ruim na derrota de seu time para o Real Madrid em jogo válido pela LaLiga 2020/21.

A esperança agora é que Dest dê conta do recado. Na temporada passada, marcou dois gols e deu seis assistências em 35 partidas pelo Ajax, seu clube de formação. No Barcelona, já recebeu a camisa 2 e tem uma multa rescisória milionária: 400 milhões de euros (R$ 2,65 bilhões), mesma multa de Ansu Fati, mostrando que o jogador tem a confiança da diretoria para brilhar no Camp Nou.

O jovem será o primeiro americano a atual profissionalmente pelo Barça. Nascido na , Dest defende a seleção dos , nacionalidade que herdou de seu pai. O Barça tem um outro americano em seu elenco, o atacante Konrad de la Fuente - este nascido em Miami. No entanto, De la Fuente ainda não foi promovido oficialmente do Barça B para o time principal e ainda não estreou.