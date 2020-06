Como Jean Mota foi de "craque" a moeda de troca no Santos em um ano

Meia do Santos terminou o último Paulista como grande destaque da equipe, mas não se achou desde então

Um ano depois de encantar sob o comando de Jorge Sampaoli, sendo eleito o "craque" do , o meia Jean Mota recebeu sondagens de e na última semana e, de acordo com a Gazeta Esportiva, pode ser usado como moeda de troca pelo em negociações com esses times.

A queda é tão impressionante que supera até a ascensão meteórica que o jogador teve nas mãos do técnico argentino, no ano passado. Depois de três temporadas sendo criticado, passou a ser titular absoluto e participar ativamente de um momento mágico do ano santista.

Para se ter uma ideia, nas 20 primeiras partidas disputadas por ele no ano passado, Mota conseguiu oito gols e seis assistências pelo , retrospecto que lhe rendeu o título de melhor jogador do Estadual, em eleição realizada pela Federação Paulista de Futebol.

O bom desempenho fez com que o clube recusasse uma proposta do Shabab Al Ahli, dos , que queria um empréstimo com valor de compra fixado após um ano. A avaliação, porém, era que Jean valia mais e não se deu seguimento ao negócio.

O problema foi que, desde então, nos 35 jogos em que atuou pelo Peixe, o armador fez apenas dois gols e três assistências. Reserva e utilizado em momentos espaçados, ele admite que a falta de confiança foi um dos fatores fundamentais para a queda de desempenho, principalmente a incerteza sobre continuidade no Alvinegro.

Agora precisando buscar seu espaço no clube, ele poderia ter uma chance com a saída de Evandro, que não renovou seu vínculo e acabou dispensado em junho. A expectativa no Peixe, porém, é conseguir alguém mais valorizado utilizando o atleta na negociação.

Ao todo, Jean já disputou 164 jogos oficiais pelo Peixe, anotando 15 gols e distribuindo 20 assistências, sem títulos conquistados nesse período.