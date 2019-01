Jean Mota exalta Sampaoli e desabafa após vitória no clássico: "Quarta força?"

Meio-campista foi um dos melhores em campo e destaques do triunfo do Santos sobre o São Paulo nesta tarde

O Santos segue vivendo um bom começo de temporada sob o comando de Jorge Sampaoli. Neste domingo (27), o Peixe venceu sua terceira partida seguida no Campeonato Paulista, agora batendo o São Paulo no clássico, por 2 a 0, e segue como único time com 100% de aproveitamento na competição.

Não à toa, o técnico argentino tem sido muito elogiado e o Santos tem surpreendido quem apontou o time como a quarta força de São Paulo antes do início da temporada. Um dos destaques da vitória alvinegra nesta tarde, o meio-campista Jean Mota exaltou Sampaoli e desabafou sobre as críticas recebidas pelo time antes do início da temporada.

"Alguns reforços demoraram a chegar e cotaram a gente como 4ª força. Não tem nada decidido ainda. Nós vamos trabalhar para mostrar o nosso futebol. O Sampaoli foi fundamental. É um treinador que busca opções e tem uma visão tática muito boa", disse ao PFC.

"No finalzinho, ele percebeu que nosso meio estava congestionado e colocou três zagueiros. Nós estabilizamos ali atrás e saímos com a vitória", concluiu.

Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Santos encara o Bragantino, fora de casa, na próxima quinta-feira (31), às 19h15 (de Brasília). No mesmo dia, às 21h (de Brasília), o São Paulo recebe o Guarani no Pacaembu.