Jean Mota alfineta Sampaoli no Santos: "Queria uma resposta. Nunca sei de nada"; Treinador responde

Atleta lamentou ter poucas oportunidades e diz não responder; Sampaoli diz: "Tem gente melhor"

O lateral esquerdo do , Jean Mota, se mostrou incomodado com sua situação na equipe de Jorge Sampaoli. Após a derrota do para o , neste sábado, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta reclamou sobre seu momento no grupo.

“Não sei se a diretoria ou treinador contam mais comigo, mas afeta a confiança. Fiz um gol e uma assistência contra o , depois nem entrei. Eu queria uma resposta, mas respeito a opinião do treinador. Tem coisas lá dentro de bastidores que não passam pra mim”, lamenta o atleta que argumentou ainda não saber muito sobre a situação.

“Não falo do treinador, mas saem matérias e eu nunca se de nada. Presidente manda, mas a gente tem que ter essa conversa. Ele precisa falar o que acontece. Se ele decidiu não me emprestar, não chegou até mim para saber. Eu quero estar aqui, tenho contrato”, acrescentou.

Já Sampaoli evitou polêmicas em torno do assunto e foi direto para explicar a razão da reserva de Jean. Segundo o treinador, outros atletas estão em momento melhor.

“Porque há quem está melhor. Ganhamos sem ele, assim como ganhamos com ele. Colocarei sempre quem creio que está melhor”, respondeu o treinador.