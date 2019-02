Palmeiras x Santos: Jean Mota diz que time da Vila Belmiro é favorito

Principal jogador do Santos na temporada, Jean Mota atribui favoritismo do clássico ao time da Vila Belmiro

Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado (23), às 19h (Brasília), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No embate entre as duas melhores campanhas do torneio, o jogador do Peixe Jean Mota atribuiu o favoritismo da partida ao Santos.

Em entrevista coletiva, o atleta apelidado de “Jean Messi” pela torcida repetiu as palavras do companheiro de equipe Carlos Sánchez: "Vou repetir a resposta do Sánchez: Jogamos no Santos. Se a gente não confiar na gente, quem vai confiar? Temos de pensar que sempre seremos favoritos. Estamos jogando bem e confiantes", disse.

O Peixe poderá ir ao campo com time misto, já que o treinador Jorge Sampaoli cogita poupar jogadores para o duelo da Sul-Americana contra o River Plate-URU, na próxima terça-feira (26). Durante o bate-papo, Mota preferiu não comentar sobre o assunto e se colocou à disposição para o clássico.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

"Um clássico é sempre um jogo diferente. Claro que temos uma classificação na Sul-Americana. Não sei como o Sampaoli pensa. Treinamos normalmente, ele deve definir somente quinta ou sexta-feira. Ele vai ver quem está 100% e quem pode jogar. Eu quero jogar, clássico é muito bom. A gente nunca quer perder um clássico", comentou.

Artilheiro do Santos na temporada com sete gols, Jean Mota atuou em todas as partidas do time neste ano, incluindo o amistoso contra o Corinthians na pré-temporada.