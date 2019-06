Como Hazard encaixaria no Real Madrid de Zidane?

Atacante é um sonho de consumo do técnico francês, que agora precisa saber como encaixar o belga em seu novo ataque

"Estamos tentando há muitos anos fazer de Eden Hazard um jogador do ", admitiu o presidente do clube, Florentino Perez, recentemente.

Não é exagero. A iminente transferência de Hazard para o Santiago Bernabeu está ensaiada há uma década.

Era maio de 2009 quando Zinedine Zidane, anos antes de se tornar técnico, falou publicamente que o Real Madrid deveria contratar o belga que, aos 18 anos, acabava de ser eleito o melhor jovem jogador da .

"Eu traria Hazard para Madri com meus olhos fechados", disse o francês sobre o então atacante do .

Menos de um ano depois, após ver Hazard ganhar outro prêmio de melhor jovem jogador da temporada, Zidane de novo disse que o Real Madrid deveria contratar o belga. Ele era um conselheiro não oficial de Florentino Perez na época.

"Não há dúvida de que ele é uma futura estrela", disse Zidane. "Ele é rápido, tem muito talento individual e estou convencido de que será um grande jogador".

Zidane não estava errado. Mas infelizmente Perez estava mais preocupado em montar outra era de "Galáticos" e havia contratado Cristiano Ronaldo e Kaká pouco depois de ter sido eleito para seu segundo mandato como presidente do Real Madrid em junho de 2009.

Hazard então acabou indo para o em 2011, mas Perez nunca perdeu o interesse no atacante e seus esforços só aumentaram desde que Zidane assumiu o time como técnico entre 2016 e 2018.

O negócio nunca foi fechado, é claro, já que o Chelsea sempre hesitou em vendê-lo e o Real Madrid ainda tinha Ronaldo ocupando a mesma posição do belga em campo.

Mas agora que o portugês saiu e Zidane está de volta, o chefe dos Blancos pode finalmente trazer Hazard, que disse que está pronto para deixar o Chelsea e realizar seu sonho de jogar para seu ídolo no esporte.

"É por causa dele que comecei a jogar", já disse Hazard à rede RTBF.

A questão agora é se Zidane consegue pegar esse jogador que já liderou o Chelsea em dois títulos da Premier League em sete anos e levá-lo a um nível ainda mais alto.

Cesc Fábregas diz que "não há dúvidas" de que Hazard vai brilhar em .

"Acho que no Real Madrid Eden pode ganhar tudo", disse o ex-jogador do Chelsea à Goal na última semana. "Ele seria incrível".

Hazard parece perfeito para o novo Madrid de Zidane, um substituto de alto nível para Ronaldo no lado esquerdo do ataque.

Claro que Vinícius Júnior foi ótimo nessa posição em sua excelente primeira temporada na , mas é mais provável que a sensação brasileira mude para o lado oposto, deixando Hazard jogar em sua posição favorita, onde pode cortar para o meio do campo e chutar com a perna direita.

Como Vinícus, Karim Benzema foi um dos poucos jogadores do Real Madrid a brilhar nesta temporada. Ele marcou 30 gols e deve ser de ótima ajuda a Hazard, assim como foi para Ronaldo antes dele.

Hazard já teve de jogar muitas vezes como "falso nove" no Chelsea, especialmente pelas dificuldades de Alvaro Morata e é um papel que ele pode exercer com eficiência.

O Real Madrid planeja manter Marco Asensio mesmo depois de uma temporada decepcionante em 2018-19, o que indica que talvez ele possa fazer parte do trio de ataque com Hazard e Vinícius. De qualquer forma, o mais provável é que Benzema siga como o foco do ataque.

Embora Zidane tenha sido acusado de falta de versatilidade tática durante sua primeira passagem pelo Bernabeu, ele foi criativo da maneira com que lidou com as constantes lesões de Gareth Bale.

Sem poder contar com o galês para jogar pelo lado direito no seu 4-3-3, Zidane mudou o esquema para um mais fluído 4-3-1-2, com o habilidoso meia Isco tendo o papel de um camisa 10 atrás de Ronaldo e Benzema.

Não seria, portanto, um choque se às vezes víssemos Hazard às vezes como um "trequartista", comandando o meio ofensivo com Vinícius Júnior e Benzema no ataque.

E se o Real Madrid confirmar a contratação de Luka Jovic, do Eintracht , poderíamos ver até Zidane usar dois centroaventes na próxima temporada.

Se o Real Madrid estiver faminto por gols, podemos ver Hazard, Benzema, Vinícius e Jovic em campo ao mesmo tempo com um 4-2-4.

O principal disso tudo é que Hazard adiciona um elemento interessante a um ataque que precisava desesperadamente de inspiração e incisão na última temporada.

Hazard deu mais dribles (205) que qualquer outro jogador nas cinco maiores ligas europeias nesta última temporada. E ele foi o terceiro em chances criadas, com 122, uma a mais que Lionel Messi.

E ele ainda vem de sua temporada mais goleadora, com 21 gols marcados em um ano turbulento para o Chelsea.

Em resumo, ele tem 28 anos, no auge da carreira e em situação perfeita para essa mudança. É o seu sonho como jogador e o sonho de Zidane como técnico.

O francês uma vez confessou: "Messi e Ronaldo são espetaculares, mas eu gosto mais de Eden Hazard".

A próxima temporada deve nos mostrar os motivos dele ter dito isso.

Zidane acredita que o Real Madrid finalmente achou o substituto de Ronaldo e um novo rival para Messi.

A pressão é intensa, mas Hazard deve provar que valeu a espera.