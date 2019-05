"No Real Madrid, Hazard pode conquistar tudo, é sua última chance", diz Fábregas

O ex-colega do jogador belga afirmou que seu potencial é digno de uma Bola de Ouro, e que a conquistaria vestindo a camisa dos Blancos

A contratação mais aguardada do ano para o , com certeza, é Eden Hazard. O jogador belga acaba de vencer a taça da com a camisa do , marcando dois gols na final contra o , e já avisou que está de saída do time, mas sem dizer para onde.

Cesc Fabregas, ex-Chelsea e atual jogador do , exaltou a atuação do atacante e ex-colega, e afirmou que está na hora de ele respirar novos ares.

“Eu não quero que pensem que estou criticando o Chelsea, mas acho que é hora de Eden sair e tentar algo diferente. Eu sei que ele sempre diz que não se importa com a Bola de Ouro, mas no fundo penso que é algo muito bom para todo jogador”, disse em entrevista à Goal.

“Acho que no Chelsea ele nunca poderia ganhar [a Bola de Ouro]. Não porque o time não é bom o suficiente ou algo assim, mas há equipes e clubes que são tão grandes com sua imagem em todo o mundo, que faz uma grande diferença. Acho que no Real Madrid Eden ganharia tudo. Ele seria brilhante, não tenho dúvidas. Ele tem 28 anos, é sua última chance”, acrescentou o meia.



Cesc Fabregas falou em nome da Amstel, parceira oficial da UEFA Europa League.