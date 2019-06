Exclusivo: Chelsea e Real Madrid acertam valores por transferência de Hazard

Os clubes estão próximos de bater o martelo na negociação do atacante belga, que já deu seu "adeus" à Stamford Bridge

A semana mal começou, mas já tem um gostinho de que pode ser grandiosa para o . A final da deste último final de semana encerrou com louvor a temporada 2018-19, e o time Blanco já está determinando os próximos passos para o mercado de transferências do verão europeu. E com um nome em mente: Eden Hazard.

De acordo com a apuração da Goal, a diretoria de Concha Espina quer fechar a contratação de Hazard ainda esta semana, além de Luka Jovic e Benjamin Mendy. Um trio que pode voltar a unir forças à equipe do Real após a ruinosa temporada recém-finalizada.

No caso do belga, que acaba de ser campeão com a equipe do pela , a contratação é considerada a mais importante para este mercado de transferências. Segundo a apuração, o acordo final é apenas uma questão de dias. O valor deve ser fechado em torno de 120 milhões de euros (cerca de R$ 524,4 milhões).

Florentino Pérez já havia revelado que Hazard é um jogador que está nos planos do clube há anos e que agora poderiam, enfim, ver um desejo sendo realizado.

Após a final da Europa League contra o , Hazard chegou a declarar que aquela partida “era um adeus” e que iria encarar um “novo desafio” na próxima temporada.

"É, acho que é um adeus. Mas no futebol, você nunca sabe", disse o camisa 11 aos microfones, assim que a partida terminou. "Meu sonho era jogar na Premier League, e eu consegui isso por sete lindos anos."

Seu contrato com os Blues terminaria na próxima temporada, mas o fato de já ter manifestado a sua saída de Stamford Bridge abriu as portas para os Blancos nas negociações. No entanto, é válido reforçar que por sua idade e seus méritos, a cotação de Hazard pode alcançar números maiores, como consta em portais como o Transfermarket. Mesmo assim, as relações entre ambos os clubes são excelentes, e as negociações não chegariam nos extremos de tensão.

Além de Pérez, outros componentes do Real já revelaram a sua expectativa para a chegada de Hazard, como o defensor Sergio Ramos e o goleiro Thibaut Courtois, compatriota e colega de seleção do atacante belga.