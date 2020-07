Como Gabriel Jesus ainda tem recordes para buscar em 2020

Mesmo com menos jogos disputados, o atacante ainda pode chegar a marcas importantes na temporada

Foi em 15 de julho de 2015 que Gabriel Jesus marcou o seu primeiro gol como jogador profissional. Hoje, exatos cinco anos depois, o atacante comemorou com um golaço na vitória do Manchester CIty por 2 a 1 sobre o Bournemouth, e abriu caminho para buscar alguns recordes nesta reta final de temporada.

O ano de 2020 provavelmente vai ser o que Jesus vai fazer menos jogos pelo City - por enquanto foram 23, com des gols e cinco assistências - devido à pandemia de coronavírus Covid-19, mas ainda assim, o brasileiro tem tido uma sequência efetiva, com alguns recordes alcançados.

Se tem uma coisa que estes cinco anos mostraram foi que Jesus tomou gostou em marcar gols. Na temporada de 2020, Gabriel já alcançou a marca de 13 gols na Premier League, igualando o feito de Philippe Coutinho e deles mesmo em 2017/18 como brasileiros com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês.

Além disso, Jesus também atingiu outra marca própria. Na atual temporada ele fez o mesmo número de gols de 2018/19 no City e de 2016 no , quando marcou 21 vezes, seu melhor desempenho de uma única temporada em seus cinco anos de carreira.

Hoje, Jesus é titular na equipe de Pep Guardiola no - ainda mais depois da lesão de Sergio Agüero -, fazendo com que seja ainda mais provável que ele estabeleça novos números para estes recordes.

Por conta da pandemia, que obrigou os campeonatos a serem paralisados, Gabriel tem até agosto para aumentar seus números e estabelecer novos parâmetros para os recordes. Até o final da temporada, o City ainda vai fazer, pelo menos, mais quatro jogos: dois pela Premier League, um pela Liga dos Campeões e um pela . Ainda existe a possibilidade de mais jogos, caso os Citzens passem do nas oitavas de final da Champions e do na semi da FA Cup.

O próximo compromisso de Jesus e companhia é, justamente, a semifinal contra os Gunners, no sábado (18), às 15h45 (de Brasília) com transmissão exclusiva do DAZN. Caso avance, o City enfrenta ou na grande final, marcada para agosto, buscando sua sétima taça no torneio.