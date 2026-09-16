Paderborn enfrenta o VfB Stuttgart no sábado, 10 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
No histórico de confrontos diretos, o VfB Stuttgart manteve ampla vantagem, com três vitórias nos últimos quatro encontros competitivos entre as equipes, além de um empate. O duelo competitivo mais recente aconteceu na DFB-Pokal, em 31 de janeiro de 2023, quando o VfB Stuttgart venceu o Paderborn fora de casa por 2 a 1.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paderborn x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paderborn x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Paderborn x VfB Stuttgart acontece no sábado, 10 de outubro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Como comprar ingressos para Paderborn x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
A compra de ingressos para a partida entre Paderborn e VfB Stuttgart depende de onde você pretende ficar, no setor mandante ou visitante, já que os dois clubes administram a distribuição de bilhetes por canais oficiais distintos.
Mercado primário oficial
- Torcedores mandantes (setor do SC Paderborn):
- Compre diretamente pela loja oficial online de ingressos do SC Paderborn 07 ou na bilheteria do estádio na Home Deluxe Arena. Sócios do clube e detentores de carnês de temporada geralmente recebem acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem disponibilizados ao público em geral.
- Torcedores visitantes (setor do VfB Stuttgart):
- Compre pelo portal oficial de ingressos do VfB Stuttgart. As cargas de ingressos para o setor visitante são distribuídas quase exclusivamente a sócios do VfB Stuttgart e torcidas oficiais.
Quanto custam os ingressos para Paderborn x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
O custo dos ingressos para a partida entre Paderborn e VfB Stuttgart varia dependendo se a compra é feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou em mercados secundários de ingressos.
Mercado primário (bilheteria oficial)
Quando comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes na Home Deluxe Arena, os preços de face geralmente se enquadram nas seguintes faixas:
- Setores em pé (Stehplatz): € 14,50 – € 16,50
- Setores padrão com assento (Sitzplatz): € 29,00 – € 39,00
Paderborn x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Paderborn x VfB Stuttgart
O Paderborn venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Freiburg pela Bundesliga, em 5 de setembro. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Mainz 05 na liga e venceu o 1. FC Phoenix Luebeck por 4 a 2 na DFB-Pokal. Ao longo desses cinco jogos, o Paderborn marcou oito gols e sofreu seis.
O Stuttgart venceu três, perdeu uma e empatou uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Cologne pela Bundesliga, em 4 de setembro, depois de uma derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique na semana anterior. A equipe também registrou uma vitória por 4 a 0 sobre o Hansa Rostock na DFB-Pokal durante essa sequência. O Stuttgart marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu oito.
Paderborn x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 31 de janeiro de 2023, na DFB-Pokal, quando o Stuttgart venceu o Paderborn fora de casa por 2 a 1. Ao longo dos cinco confrontos diretos registrados, o Stuttgart venceu quatro vezes, com um empate e nenhuma vitória do Paderborn. O Stuttgart também marcou mais gols na série, incluindo uma vitória fora de casa por 4 a 1 na DFB-Pokal de 2002.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
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|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|4
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|+6
|6
V
D
V
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
D
V
V
|7
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
V
D
|8
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
D
V
E
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|3
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|1
|1
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V
D
E
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|3
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|5
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|4
E
V
D
|11
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
V
E
D
|12
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
E
D
V
|13
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
D
D
E
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
D
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
D
D
D