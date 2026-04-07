Como comprar ingressos para o show do John Legend em Doha em 2026: próximas datas no Catar, preços dos ingressos e muito mais

O cenário musical mundial se prepara para uma noite de melodias cheias de alma, com o 12 vezes vencedor do Grammy John Legend trazendo sua aclamada turnê “Songs and Stories” ao Catar.

Este evento exclusivo de uma única noite promete uma noite intimista, na qual o vencedor do EGOT apresentará seus maiores sucessos, incluindo o hino multiplatinado “All of Me”, enquanto compartilha as narrativas pessoais e as inspirações por trás de suas faixas mais queridas.

O GOAL tem todas as informações mais recentes sobre como navegar pelo processo de compra de ingressos, desde encontrar os lugares mais baratos até garantir pacotes de hospitalidade exclusivos.

Quando será o show de John Legend no Catar?

Data e hora Artista Local Ingressos Sexta-feira, 17 de abril de 2026 - 21h John Legend Centro Nacional de Convenções do Catar (QNCC) Ingressos

Onde comprar ingressos para o show do John Legend no Catar?

A maneira mais confiável de garantir sua entrada no show do John Legend é através dos mercados primários oficiais e de revenda confiáveis.

Para fãs internacionais ou aqueles que buscam uma entrada garantida após o esgotamento dos ingressos da venda direta, você pode procurar em plataformas de revenda como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para o show do John Legend?

Os preços mais competitivos para o show de John Legend em Doha começam na categoria Bronze, tornando-o acessível a um público amplo.

À medida que você se aproxima do palco, os preços aumentam para refletir a melhor visão e a proximidade com o artista.

Bronze: A partir de aproximadamente QAR 195

A partir de aproximadamente QAR 195 Prata: A partir de aproximadamente QAR 350

A partir de aproximadamente QAR 350 Ouro: a partir de aproximadamente QAR 550

a partir de aproximadamente QAR 550 Premium: a partir de aproximadamente QAR 800

Para quem busca uma experiência de elite, o local oferece opções de VVIP Lounge. Esses pacotes proporcionam o máximo em luxo, geralmente incluindo assentos exclusivos, acesso ao lounge e serviços de hospitalidade premium.

Uma sala VVIP para duas pessoas custa cerca de 3.000 QAR, enquanto grupos maiores de seis pessoas podem reservar uma sala VVIP por aproximadamente 6.000 QAR.

Tudo o que você precisa saber sobre o Centro Nacional de Convenções do Catar

O Centro Nacional de Convenções doCatar (QNCC) é um dos locais mais sofisticados do Oriente Médio.

Localizado em Gharafat al Rayyan, na Rodovia Dukhan, em Doha, é facilmente reconhecível por seu exterior impressionante, que apresenta uma estrutura imponente que lembra a árvore Sidra, um símbolo de aprendizado e conforto na cultura do Catar.

Layout do local

O concerto será realizado nos Salões 3 e 4.

Os assentos são normalmente dispostos de forma a proporcionar excelentes ângulos de visão, mesmo nas seções mais acessíveis, Bronze e Prata.

Como chegar

O QNCC é de fácil acesso.

Para quem usa transporte público, a Linha Verde do Metrô de Doha é a maneira mais eficiente de chegar ao local.

Você pode descer na estação Al Riffa-Mall of Qatar ou usar a estação dedicada ao QNCC, se disponível durante o horário do evento.

Para quem vai de carro, o local oferece amplo espaço de estacionamento, embora seja recomendável chegar cedo, pois o trânsito pode ficar congestionado perto da área da Cidade da Educação nas noites de evento.

Comodidades locais

O local fica próximo à Education City e ao Mall of Qatar, oferecendo muitas opções para jantar ou fazer compras antes do concerto.

Dentro do QNCC, você encontrará instalações modernas, incluindo salas de oração, banheiros e várias barracas de comida e bebida que abrem durante o período pré-evento, a partir das 19h.

Observe que as portas do teatro geralmente abrem às 20h, uma hora antes do início do espetáculo.

Segurança e entrada

Haverá uma rápida verificação de bolsas e leitura de ingressos na entrada.

Assim que entrar, a equipe profissional irá guiá-lo até a sua área específica de assentos, seja na animada seção Gold ou no exclusivo Lounge VVIP.