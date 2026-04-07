Como comprar ingressos para o show do ATB com SolarStone e Steve Allen em Dubai: datas, preços dos ingressos e mais

Conhecido mundialmente como pioneiro do gênero trance, André Tanneberger, mais conhecido como ATB, está de volta aos Emirados Árabes Unidos para um show principal que promete ser uma viagem nostálgica pela era de ouro da música dance.

Espera-se que os ingressos se esgotem rapidamente, já que a cidade se prepara para um dos eventos de música eletrônica mais esperados da temporada de 2026.

Felizmente, o GOAL tem todas as informações essenciais de que você precisa para se orientar no processo de venda, desde faixas de preço até informações sobre o local do evento.

Quando é o ATB: Legends of Trance?

O show está programado para começar às 20h, com as portas abrindo mais cedo para permitir que o público se acomode para as atrações de abertura, que incluem os nomes consagrados do trance Solarstone e Steve Allen.

Data e hora Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 17 de abril de 2026, 20h ATB: Legends of Trance (com Solarstone e Steve Allen) The Agenda, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para o ATB: Legends of Trance?

Embora a venda direta geralmente ocorra por meio de plataformas locais como a Ticketmaster UAE, para ingressos de última hora, os fãs podem procurar em mercados secundários como o StubHub.

Ao procurar ingressos no mercado secundário, certifique-se de escolher plataformas que ofereçam uma garantia FanProtect robusta, assegurando que seus ingressos sejam 100% válidos ou que você receba um reembolso total. Isso é particularmente útil para fãs internacionais que desejam uma plataforma segura e reconhecida globalmente para realizar suas transações.

Evite comprar ingressos de vendedores não verificados nas redes sociais ou de vendedores ambulantes, pois os locais de eventos em Dubai possuem protocolos rigorosos de leitura digital que podem detectar códigos de barras fraudulentos instantaneamente.

Quanto custam os ingressos para o ATB: Legends of Trance?

Os preços dos ingressos para o ATB em Dubai foram definidos para atender a uma variedade de orçamentos, embora seja esperado que aumentem à medida que a data do evento se aproxima e a disponibilidade diminui.

Ingresso Geral (Antecipado/Padrão): Os preços geralmente variam entre 150 AED e 200 AED . Este é o ingresso mais barato disponível e dá acesso à pista principal, onde a energia é mais intensa.

Os preços geralmente variam entre . Este é o ingresso mais barato disponível e dá acesso à pista principal, onde a energia é mais intensa. Área VIP em pé: Para quem deseja uma visão mais próxima da cabine sem serviço completo de mesa, as seções VIP em pé geralmente variam de 350 AED a 500 AED .

Para quem deseja uma visão mais próxima da cabine sem serviço completo de mesa, as seções VIP em pé geralmente variam de . Mesas e camarotes VIP: Para uma experiência mais premium, as mesas VIP com serviço de garrafas e recepcionistas dedicadas podem variar de 1.000 AED a 5.000 AED, dependendo do tamanho do grupo e da proximidade do palco.

Recomendamos agir rapidamente em relação aos ingressos de entrada geral, pois são os primeiros a se esgotar, deixando apenas as categorias premium mais caras disponíveis para quem chegar mais tarde.

Tudo o que você precisa saber sobre o The Agenda

Localizado no coração da Dubai Media City, o The Agenda rapidamente se estabeleceu como um dos principais espaços fechados para música eletrônica e entretenimento ao vivo nos Emirados Árabes Unidos.

É um espaço multifuncional em estilo “caixa preta” que oferece uma acústica incrível e iluminação de última geração, perfeito para um evento de trance, onde a experiência visual é tão importante quanto a música.

O Espaço

Para o ATB, o layout contará com uma enorme pista de dança central cercada por decks VIP elevados e camarotes privados.

Essa configuração garante que mesmo quem estiver na área de entrada geral tenha uma visão desobstruída da cabine do DJ.

O espaço é totalmente climatizado, uma característica essencial para o clima de Dubai, e oferece vários bares e estações de comida para manter os níveis de energia altos durante toda a noite.

Logística

Chegar ao The Agenda é relativamente simples, mas o planejamento é fundamental, considerando o trânsito de sexta-feira à noite em Dubai.

De metrô: O local é acessível pela Linha Vermelha do Metrô de Dubai. A estação mais próxima é Al Khail, seguida de uma curta viagem de táxi ou ônibus da RTA até a Dubai Media City.

O local é acessível pela Linha Vermelha do Metrô de Dubai. A estação mais próxima é Al Khail, seguida de uma curta viagem de táxi ou ônibus da RTA até a Dubai Media City. De táxi/Uber: Esta é a forma mais popular de chegar. Peça para ir ao The Agenda na Media City. Há uma zona exclusiva para embarque e desembarque para agilizar a entrada.

Esta é a forma mais popular de chegar. Peça para ir ao The Agenda na Media City. Há uma zona exclusiva para embarque e desembarque para agilizar a entrada. Estacionamento: Há vagas limitadas da RTA disponíveis ao redor da Media City, mas elas lotam rapidamente. Se você estiver de carro, chegue cedo para garantir uma vaga nos estacionamentos pagos próximos.

Segurança

Todos os participantes devem ter mais de 21 anos para este evento, e é obrigatório apresentar um documento de identidade válido (passaporte ou Emirates ID) para entrar.