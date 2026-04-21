Como comprar ingressos para o show de Andrea Bocelli no Cairo: datas, preços dos ingressos e mais

O lendário tenor italiano Andrea Bocelli está pronto para subir ao palco no Egito mais uma vez, levando sua maestria vocal incomparável ao coração da Nova Capital Administrativa.

Como parte de sua turnê mundial pelo 30º aniversário de “Romanza”, este evento celebra três décadas desde o lançamento do álbum que o catapultou para o estrelato internacional.

Bocelli, frequentemente descrito como tendo a voz mais bonita do mundo, continua a fazer a ponte entre a ópera clássica e o pop contemporâneo, tornando este um dos eventos culturais mais esperados no Egito para 2026.

Na GOAL, reunimos tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para ver Andrea Bocelli no Cairo.

Quando será o show de Andrea Bocelli no Cairo?

Data e hora Agenda Local Ingressos Terça-feira, 26 de maio de 2026 | 21h Andrea Bocelli: Turnê do 30º Aniversário de Romanza Cidade das Artes e da Cultura, Nova Capital, Cairo Comprar ingressos

Onde comprar ingressos para o show de Andrea Bocelli no Cairo?

As vendas iniciais e os canais de venda oficiais foram realizados por promotores oficiais, como a Live Nation Middle East, e plataformas locais, como a TicketsMarche.

Para ingressos de última hora, os fãs ainda têm excelentes oportunidades de garantir seus lugares por meio de mercados secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para o show de Andrea Bocelli no Cairo?

No momento do lançamento inicial, a estrutura de preços era a seguinte:

Emerald Restricted View: Esses eram os ingressos mais acessíveis, a partir de aproximadamente US$ 58 . Essa é a melhor opção para fãs que se importam mais com a acústica e com a atmosfera do que com uma visão direta do palco.

Esses eram os ingressos mais acessíveis, a partir de aproximadamente . Essa é a melhor opção para fãs que se importam mais com a acústica e com a atmosfera do que com uma visão direta do palco. Standard Emerald & Pearl: Variando de US$ 125 a US$ 193 , essas seções oferecem um equilíbrio sólido entre visão e qualidade de som.

Variando de , essas seções oferecem um equilíbrio sólido entre visão e qualidade de som. Diamond & Elite: Para quem deseja estar mais perto do palco, os preços geralmente ficam na faixa de US$ 232 a US$ 348 .

Para quem deseja estar mais perto do palco, os preços geralmente ficam na faixa de . Camarotes Royal e Legacy: Os assentos mais prestigiados da casa, oferecendo as melhores vistas e comodidades premium, estão listados a partir de US$ 425 até US$ 493.

Tudo o que você precisa saber sobre a Cidade das Artes e da Cultura

Localizado a cerca de 45 quilômetros a leste do centro do Cairo, este espaço é um enorme centro cultural projetado para ser o maior do gênero no Oriente Médio.

A acústica foi projetada para atender aos padrões internacionais, tornando-o perfeito para apresentações de crossover clássico, nas quais cada nuance da orquestra e da voz do tenor precisa ser ouvida.

Devido à sua localização na Nova Capital, os visitantes devem planejar seu transporte, pois fica a uma distância considerável de bairros mais antigos, como Maadi ou Zamalek.

Se você for ao evento, aqui vão algumas dicas sobre o local: