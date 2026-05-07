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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Spurs e Timberwolves, onde comprar e muito mais

O San Antonio Spurs colocou o Minnesota Timberwolves à beira da eliminação, enquanto as semifinais da Conferência Oeste voltam às Cidades Gêmeas para um jogo decisivo, o Jogo 6, na sexta-feira, 15 de maio de 2026. Após uma divisão acirrada em Minneapolis no fim de semana e uma vitória disciplinada do Spurs na terça-feira, o San Antonio chega com uma vantagemde 3 a 2 na série para um confronto que pode garantir sua vaga nas finais da Conferência.

A tensão nesta série atingiu o ponto de ebulição durante a vitória do Spurs por 109 a 94 no Jogo 5. Após sua polêmica expulsão no Jogo 4, Victor Wembanyama evitou uma suspensão da liga e voltou à quadra com tudo, somando 24 pontos, 14 rebotes e 5 bloqueios para sufocar o ataque interno do Wolves. Apesar dos 28 pontos de Anthony Edwards, o Minnesota teve dificuldades para encontrar pontuação secundária, deixando a equipe diante de um cenário decisivo para a temporada – “vencer ou cair” – amanhã à noite no Target Center.

O GOAL traz as últimas notícias sobre como garantir ingressos para o possível jogo decisivo da série na sexta-feira e para um possível Jogo 7 de volta à Alamo City.



Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Com a NBA tirando uma rara folga nesta quinta-feira, a demanda por ingressos para a “Sexta-feira da Sobrevivência” está disparando. Os torcedores em Minneapolis estão pagando um preço alto para ver se o “Homem-Formiga” consegue forçar um sétimo jogo decisivo.

  • Jogo 6 (Minneapolis): Os preços atuais para ingressos de última hora para a noite desexta-feira começam em aproximadamente US$ 174 em mercados secundários como SeatGeek e TickPick. Os ingressos para os setores inferiores do estádio estão custando atualmente entre US$ 420 e US$ 650.
  • Jogo 7 (San Antonio): Caso os Wolves forcem uma final decisiva no domingo, 17 de maio, os ingressos mais baratos no Frost Bank Center já estão custando US$ 215.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra para sexta-feira em Minneapolis estão sendo vendidas por até US$ 3.200, enquanto os assentos VIP da “Fileira 1” para um possível Jogo 7 em San Antonio estão chegando a US$ 9.500.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • O Prêmio da Noite de Sexta-feira: Sem jogos programados para esta noite (quinta-feira), a rodada dupla da noite de sexta-feira — que inclui o Jogo 6 entre Pistons e Cavaliers — está atraindo enorme interesse nacional, elevando os preços no mercado secundário em 15% nas últimas 24 horas.
  • O arco de Wembanyama como “vilão”: Após sua expulsão no Jogo 4 e o subsequente domínio no Jogo 5, Wembanyama adotou um estilo mais físico. Essa “agressividade” o transformou no vilão definitivo dos playoffs em Minneapolis, tornando a atmosfera de sexta-feira uma das mais esperadas do ano.



Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Jogo 1 da ECF

$710+

OKC Thunder

Paycom Center

Jogo 1 da WCF

$325+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Jogo 6 (sexta-feira)

$174+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Jogo 7 (domingo*)

$215+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Jogo 6 (sexta-feira)

$102+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Jogo 7 (domingo*)

$229+

Horário do início do jogo entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves


NBA
NBA Playoffs
Target Center

Notícias e escalações

Desempenho

Minnesota TimberwolvesMIN
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    97

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

    V

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

    D

  • San Antonio Spurs

    133

    -

    95

    Minnesota Timberwolves

    D

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    V

San Antonio SpursSAS
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    97

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

    D

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    133

    -

    95

    Minnesota Timberwolves

    V

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    D

Histórico de confrontos diretos

Minnesota TimberwolvesMIN

Outros

San Antonio SpursSAS

2

Vitórias

3

Vitórias

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    97

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    133

    -

    95

    Minnesota Timberwolves

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

518

Pontos marcados

585