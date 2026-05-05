Como comprar ingressos para Al Wahda x Al Wasl: datas da ADNOC Pro League, preços dos ingressos e muito mais

A ADNOC Pro League está esquentando, com dois dos clubes de futebol mais tradicionais dos Emirados Árabes Unidos se preparando para um confronto de alto nível.

Al Wahda e Al Wasl trazem para o campo uma rica história de rivalidade e paixão, tornando este um dos jogos mais esperados da temporada. Enquanto ambas as equipes lutam pelo domínio no topo da tabela, os torcedores podem esperar uma aula de tática e brilhantismo individual.

Seja pela finalização precisa dos atacantes ou pela defesa sólida na retaguarda, este jogo é imperdível para qualquer verdadeiro fã de futebol nos Emirados.

Se você quer fazer parte da atmosfera eletrizante do Estádio Al Nahyan, é essencial garantir seus lugares com antecedência. O GOAL tem todas as informações de que você precisa para não perder essa oportunidade.

Quando é o jogo Al Wahda x Al Wasl?

Data e hora Jogada Local Ingressos Quarta-feira, 6 de maio, 16h05 Al Wahda FC x Al Wasl FC Estádio Al Nahyan, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Wahda x Al Wasl?

O local principal e mais seguro para comprar seus ingressos para o confronto entre Al Wahda e Al Wasl é através da Platinumlist. Como parceira oficial de venda de ingressos da liga e do clube, a Platinumlist oferece uma experiência digital perfeita que garante sua entrada no estádio.

Ao usar o canal oficial, você recebe seu ingresso digital instantaneamente por e-mail ou SMS, que pode ser escaneado diretamente do seu celular na entrada do estádio.

As vendas online são o método preferido dos torcedores da ADNOC Pro League. A plataforma permite que você visualize um mapa de assentos em tempo real do Estádio Al Nahyan, ajudando-o a escolher entre o centro da torcida da casa ou as seções designadas para os torcedores visitantes.

Além disso, comprar online com antecedência muitas vezes evita as longas filas na bilheteria física no dia do jogo, que deve estar extremamente movimentada, dado o perfil do time visitante de Dubai.

Quanto custam os ingressos para Al Wahda x Al Wasl?

A ADNOC Pro League continua sendo uma das opções de entretenimento esportivo de alta qualidade mais acessíveis da região.

Categoria 3 (Ingressos gerais): A partir de apenas 20 AED. Esse é o principal atrativo deste jogo. Pelo preço de um café, você pode assistir a um jogo de futebol profissional de alto nível em um estádio de classe mundial.

A partir de apenas 20 AED. Esse é o principal atrativo deste jogo. Pelo preço de um café, você pode assistir a um jogo de futebol profissional de alto nível em um estádio de classe mundial. Categoria 2 (Assentos Públicos): Normalmente custam cerca de 50 AED. Esses assentos oferecem uma fantástica visão lateral do campo e são ótimos para quem quer um pouco mais de conforto sem se afastar da ação.

Normalmente custam cerca de 50 AED. Esses assentos oferecem uma fantástica visão lateral do campo e são ótimos para quem quer um pouco mais de conforto sem se afastar da ação. Categoria 1 (Premium): Preço de 100 AED. Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas inferiores ou nas seções centrais, oferecendo a melhor visão para análises táticas e imagens em close-up dos jogadores.

Preço de 100 AED. Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas inferiores ou nas seções centrais, oferecendo a melhor visão para análises táticas e imagens em close-up dos jogadores. VIP/Hospitalidade: Variando de 250 AED a 500 AED. Para quem busca uma experiência premium, o Al Wahda oferece pacotes de hospitalidade que incluem assentos almofadados, acesso a lounges com ar-condicionado e lanches e bebidas incluídos.

A GOAL recomenda agir rápido para garantir esses ingressos acessíveis, já que as seções da Categoria 3 são as primeiras a esgotarem assim que a venda geral for aberta.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Al Nahyan

O Estádio Al Nahyan é um marco no coração de Abu Dhabi. Sede do Al Wahda FC, o estádio tem capacidade para aproximadamente 15.000 espectadores.

Ao contrário de estádios maiores e mais isolados, o Al Nahyan é famoso por sua atmosfera intimista. As arquibancadas ficam próximas ao campo, o que significa que cada grito da torcida e cada instrução dos treinadores são ouvidos, criando um ambiente intenso e de alta pressão para o time visitante.

O estádio passou por uma grande reforma recentemente, garantindo que todos os torcedores tenham acesso a comodidades modernas. Há vários quiosques de comida e bebida espalhados pelo saguão, servindo desde petiscos locais dos Emirados até pratos internacionais populares. Para quem vai de carro, há estacionamento disponível ao redor do estádio, embora ele possa ficar lotado rapidamente nos dias de jogo.

É altamente recomendável utilizar o transporte público ou serviços de transporte por aplicativo, como Careem ou Uber, para uma chegada sem estresse.

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