Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
How to buy Al Nassr vs. Al Ahli ticketsGetty
Book Al Nassr vs Al Ahli Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para Al Nassr x Al Ahli: datas, preços dos ingressos e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al-Nassr

Veja aqui exatamente como você pode garantir ingressos para o confronto da Liga Profissional da Arábia Saudita entre Al Nassr e Al Ahli

A Liga Profissional da Arábia Saudita tornou-se uma das competições mais assistidas do futebol mundial, e poucos confrontos têm tanto peso quanto o duelo entre o Al Nassr, de Riade, e o Al Ahli, de Jeddah.

Com ícones globais como Cristiano Ronaldo liderando o ataque dos Cavaleiros de Najd contra um time repleto de estrelas do Al Ahli, que conta com nomes como Ivan Toney e Riyad Mahrez, a atmosfera no Al-Awwal Park promete ser eletrizante.

No GOAL, temos o guia definitivo para garantir que você não perca um segundo da ação.

Ingressos para Al Nassr x Al AhliCompreagora

Quando é o jogo Al Nassr x Al Ahli?

Data e horaJogoLocalIngressos
Terça-feira, 28 de abril de 2026, 21h00 (horário local)Al Nassr x Al AhliAl-Awwal Park, RiadeIngressos

Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al Ahli?

A principal plataforma para ingressos da Liga Profissional da Arábia Saudita é o webook.com, que atua como parceiro oficial de venda de ingressos para a maioria dos principais eventos no Reino. 

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Damac crest
Damac
DHA

Devido à enorme popularidade mundial de Cristiano Ronaldo e à importância desta rivalidade, os ingressos oficiais costumam esgotar-se poucos minutos após serem colocados à venda para o público em geral.

Para garantir uma entrada fácil no estádio, a maioria dos ingressos agora é emitida como passes exclusivos para dispositivos móveis. Eles podem ser escaneados diretamente do seu smartphone nas catracas, eliminando a necessidade de ingressos em papel e reduzindo o tempo de espera na entrada.

Se você perceber que o site oficial está esgotado, os torcedores podem procurar opções de última hora, como o StubHub.

Ingressos para Al Nassr x Al AhliCompreagora

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al Ahli?

Os preços dos ingressos para os jogos em casa do Al Nassr variam de acordo com o adversário e a importância da partida. Para um confronto da Categoria A, como o Al Ahli, os preços costumam ser mais altos do que em um jogo padrão da liga. 

Veja aqui uma estimativa do que você pode esperar:

  • Ingressos mais baratos: Os lugares na arquibancada geral, nas fileiras superiores ou atrás das traves, custam geralmente entre 185 e 250 SAR. Em mercados secundários como o StubHub, é possível encontrar preços a partir de aproximadamente US$ 81 (cerca de 304 SAR), dependendo da demanda.
  • Assentos padrão: Os assentos laterais (na linha lateral) oferecem uma melhor perspectiva do jogo tático e geralmente custam entre SAR 400 e SAR 850.
  • Premium e hospitalidade: Para quem busca uma experiência de luxo, o Al-Awwal Park oferece pacotes de hospitalidade incríveis. O acesso ao Lounge VIP, que inclui serviço de bufê gourmet e assentos estofados em couro, pode custar entre 1.500 e 4.000 SAR. Os camarotes executivos exclusivos (com capacidade para 7 a 10 pessoas) são o ápice da experiência, com preços que frequentemente ultrapassam 15.000 SAR para o grupo.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Awwal Park

Localizado no coração do campus da Universidade Rei Saud, em Riade, o Al-Awwal Park (anteriormente conhecido como Mrsool Park) é um dos estádios mais modernos e com melhor atmosfera do Oriente Médio. 

Ao contrário dos vastos estádios multiuso do passado, o Al-Awwal Park é um local dedicado exclusivamente ao futebol, o que significa que os torcedores ficam incrivelmente próximos ao campo, criando um efeito de caldeirão que intimida as equipes visitantes.

O estádio tem capacidade para aproximadamente 25.000 torcedores. Embora seja menor do que alguns estádios internacionais, seu design compacto garante que não haja nenhum lugar ruim na casa.

A maneira mais fácil de chegar ao estádio é de Uber ou Careem, já que pode ser difícil encontrar estacionamento em dias de jogos importantes. Se preferir o transporte público, o Metrô de Riade (Linha 2) atende à área da universidade, mas geralmente é recomendável pegar um táxi para a curta viagem da estação até os portões.

Os portões geralmente abrem duas horas antes do início da partida. A segurança é rigorosa, portanto, chegue pelo menos 60 minutos antes para passar pelas verificações de segurança e encontrar seu lugar.

Ingressos para Al Nassr x Al AhliCompreagora