Como comprar ingressos para Al Nassr x Al Ahli: datas, preços dos ingressos e mais

A Liga Profissional da Arábia Saudita tornou-se uma das competições mais assistidas do futebol mundial, e poucos confrontos têm tanto peso quanto o duelo entre o Al Nassr, de Riade, e o Al Ahli, de Jeddah.

Com ícones globais como Cristiano Ronaldo liderando o ataque dos Cavaleiros de Najd contra um time repleto de estrelas do Al Ahli, que conta com nomes como Ivan Toney e Riyad Mahrez, a atmosfera no Al-Awwal Park promete ser eletrizante.

No GOAL, temos o guia definitivo para garantir que você não perca um segundo da ação.

Quando é o jogo Al Nassr x Al Ahli?

Data e hora Jogo Local Ingressos Terça-feira, 28 de abril de 2026, 21h00 (horário local) Al Nassr x Al Ahli Al-Awwal Park, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al Ahli?

A principal plataforma para ingressos da Liga Profissional da Arábia Saudita é o webook.com, que atua como parceiro oficial de venda de ingressos para a maioria dos principais eventos no Reino.

Devido à enorme popularidade mundial de Cristiano Ronaldo e à importância desta rivalidade, os ingressos oficiais costumam esgotar-se poucos minutos após serem colocados à venda para o público em geral.

Para garantir uma entrada fácil no estádio, a maioria dos ingressos agora é emitida como passes exclusivos para dispositivos móveis. Eles podem ser escaneados diretamente do seu smartphone nas catracas, eliminando a necessidade de ingressos em papel e reduzindo o tempo de espera na entrada.

Se você perceber que o site oficial está esgotado, os torcedores podem procurar opções de última hora, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al Ahli?

Os preços dos ingressos para os jogos em casa do Al Nassr variam de acordo com o adversário e a importância da partida. Para um confronto da Categoria A, como o Al Ahli, os preços costumam ser mais altos do que em um jogo padrão da liga.

Veja aqui uma estimativa do que você pode esperar:

Ingressos mais baratos: Os lugares na arquibancada geral, nas fileiras superiores ou atrás das traves, custam geralmente entre 185 e 250 SAR . Em mercados secundários como o StubHub, é possível encontrar preços a partir de aproximadamente US$ 81 (cerca de 304 SAR), dependendo da demanda.

Os lugares na arquibancada geral, nas fileiras superiores ou atrás das traves, custam geralmente entre . Em mercados secundários como o StubHub, é possível encontrar preços a partir de aproximadamente dependendo da demanda. Assentos padrão: Os assentos laterais (na linha lateral) oferecem uma melhor perspectiva do jogo tático e geralmente custam entre SAR 400 e SAR 850 .

Os assentos laterais (na linha lateral) oferecem uma melhor perspectiva do jogo tático e geralmente custam entre . Premium e hospitalidade: Para quem busca uma experiência de luxo, o Al-Awwal Park oferece pacotes de hospitalidade incríveis. O acesso ao Lounge VIP, que inclui serviço de bufê gourmet e assentos estofados em couro, pode custar entre 1.500 e 4.000 SAR. Os camarotes executivos exclusivos (com capacidade para 7 a 10 pessoas) são o ápice da experiência, com preços que frequentemente ultrapassam 15.000 SAR para o grupo.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Awwal Park

Localizado no coração do campus da Universidade Rei Saud, em Riade, o Al-Awwal Park (anteriormente conhecido como Mrsool Park) é um dos estádios mais modernos e com melhor atmosfera do Oriente Médio.

Ao contrário dos vastos estádios multiuso do passado, o Al-Awwal Park é um local dedicado exclusivamente ao futebol, o que significa que os torcedores ficam incrivelmente próximos ao campo, criando um efeito de caldeirão que intimida as equipes visitantes.

O estádio tem capacidade para aproximadamente 25.000 torcedores. Embora seja menor do que alguns estádios internacionais, seu design compacto garante que não haja nenhum lugar ruim na casa.

A maneira mais fácil de chegar ao estádio é de Uber ou Careem, já que pode ser difícil encontrar estacionamento em dias de jogos importantes. Se preferir o transporte público, o Metrô de Riade (Linha 2) atende à área da universidade, mas geralmente é recomendável pegar um táxi para a curta viagem da estação até os portões.

Os portões geralmente abrem duas horas antes do início da partida. A segurança é rigorosa, portanto, chegue pelo menos 60 minutos antes para passar pelas verificações de segurança e encontrar seu lugar.