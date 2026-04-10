Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos: datas, jogos, preços e muito mais

É um momento emocionante para ser torcedor de futebol marroquino. Os Leões do Atlas reescreveram a história na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, tornando-se a primeira nação africana a chegar às semifinais do maior torneio do planeta. Eles mantiveram o ritmo desde então e agora esperam ansiosamente por mais uma atuação ousada na América do Norte neste verão.

Esta será a sétima participação de Marrocos na Copa do Mundo da FIFA. A seleção estreou no cenário mundial no México ’70, mas antes de chegar às semifinais em 2022, havia passado da fase de grupos apenas uma vez, no México ’86. Mesmo há 40 anos, os Leões do Atlas já estavam estabelecendo novos padrões, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a chegar às oitavas de final da Copa do Mundo.

Será que Marrocos pode causar sensação no cenário mundial mais uma vez? Você pode estar na América do Norte pessoalmente para descobrir. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Sábado, 13 de junho Marrocos x Brasil (18h) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Marrocos x Escócia (18h) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti (18h) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos

A solidez defensiva do Marrocos ficou em evidência na estreia da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando empatou em 0 a 0 com a Croácia. A equipe também conseguiu segurar a Bélgica de forma impressionante, mas conseguiu marcar dois gols para conquistar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em mais de duas décadas. Outra vitória contra o Canadá garantiu a classificação dos Leões do Atlas para as oitavas de final como líderes do grupo, assim como aconteceu no México ’86.

A equipe de Walid Regragui precisará estar atenta desde o início neste verão, já que enfrenta uma das partidas de estreia mais difíceis do torneio. Marrocos inicia sua campanha na fase de grupos contra o Brasil em East Rutherford, Nova Jersey. Os pentacampeões mundiais não ficam de fora da fase de grupos desde 1966, embora tenham perdido para um adversário africano, Camarões, na fase de grupos de 2022.

A Escócia aguarda em seguida em Foxborough, Massachusetts. A Tartan Army retorna à disputa da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998 e, naquela ocasião, não conseguiu vencer nenhuma de suas partidas da fase de grupos. Na verdade, a Escócia não chegou às oitavas de final em nenhuma de suas oito participações anteriores na Copa do Mundo, vencendo apenas quatro jogos no total ao longo dos anos.

No papel, o adversário mais fácil do Marrocos na fase de grupos parece ser o último, já que a seleção vai a Atlanta para enfrentar o Haiti, cuja única participação anterior na Copa do Mundo ocorreu há 52 anos. Na Alemanha em 1974, a nação caribenha perdeu todas as três partidas da fase de grupos, sofrendo 14 gols.

O que esperar do Marrocos na Copa do Mundo de 2026?

Marrocos não tirou o pé do acelerador desde sua notável campanha na última Copa do Mundo e ocupa atualmente a 11ª posição no ranking mundial da FIFA. A seleção venceu todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e sofreu apenas duas derrotas nos últimos dois anos. Além de ter conquistado recentemente o troféu da Copa Árabe, Marrocos também conquistou o título do Campeonato Africano das Nações no verão passado. Agora, a seleção busca mais glórias em casa, já que está sediando a Copa Africana das Nações.

Os Leões do Atlas continuam a ronronar sob a orientação de Walid Regragui, que fez uma transição tranquila de técnico de clube nacional para comandar a seleção. Desde que assumiu o cargo em agosto de 2022, o Marrocos venceu mais de 70% dos jogos que disputou.

Regragui conta com uma abundância de jogadores talentosos à sua disposição. Há um núcleo experiente, que inclui nomes como Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e, claro, Achraf Hakimi, vencedor da Bola de Ouro Africana de 2025 e campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.

No entanto, no geral, é um elenco muito equilibrado, com várias estrelas jovens e promissoras, como Eliesse Ben Seghir, do Leverkusen, e Brahim Díaz, do Real Madrid. O futuro também parece brilhante para o Marrocos após o triunfo na Copa do Mundo Sub-20 em outubro, com Othmane Maamma e Yassir Zabiri como os jogadores de destaque.

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 do Marrocos

Os torcedores têm várias oportunidades de comprar ingressos para os jogos do Marrocos, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de venda já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro) e o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro), ainda há mais algumas por vir, conforme mostrado abaixo:

Sorteio por Seleção Aleatória

Com o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026 concluído e os jogos da fase de grupos já definidos, a próxima fase de venda de ingressos está prevista para começar em 11 de dezembro e se estender até 13 de janeiro.

Durante essa fase, os torcedores poderão se inscrever para jogos específicos. Os ingressos serão vendidos a um preço fixo, e os inscritos selecionados serão notificados em fevereiro caso tenham ganhado ingressos.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (primavera de 2026), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que os ingressos se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Mais perto da data, e caso os ingressos se esgotem (o que é provável), os torcedores também podem recorrer ao mercado secundário em sites como o StubHub, onde a revenda entre torcedores estará disponível com preços variáveis.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos

O principal e mais confiável lugar para garantir lugares para os jogos do Marrocos é o portal oficial de ingressos da FIFA, onde todos os ingressos da Copa do Mundo são lançados primeiro.

Os torcedores devem se cadastrar para obter um FIFA ID para participar das várias fases de venda, que incluem pré-vendas antecipadas, sorteios por seleção aleatória e, posteriormente, lançamentos por ordem de chegada.

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de venda primária. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) administra as transações de revenda locais sob as mesmas garantias oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como StubHub ou Ticombo também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Os torcedores que considerarem mercados de terceiros devem agir com cautela, pois revendedores não oficiais apresentam riscos relacionados à autenticidade, validade da transferência e preços inflacionados. É importante confiar apenas em plataformas confiáveis, com garantias sólidas ao comprador e políticas de reembolso claras.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos do Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026 estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Marrocos, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: