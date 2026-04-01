Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Iraque: datas, jogos, preços e muito mais

A demanda por ingressos para os jogos da seleção iraquiana na Copa do Mundo de 2026 está em alta, com torcedores de Bagdá a Detroit e de Basra a Toronto ansiosos para apoiar os Leões no cenário mundial.

Após seu desempenho heroico nas eliminatórias asiáticas, o Iraque se tornou uma das seleções mais esperadas do torneio de 2026.

A equipe do GOAL reuniu todas as informações essenciais sobre preços de ingressos, fases de venda e as formas mais confiáveis de garantir seu lugar nas arquibancadas agora mesmo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Iraque?

A principal e oficial opção para obter ingressos para a Copa do Mundo de 2026 é pelo portal da FIFA, por meio de sorteios e vendas oficiais de última hora.

Como a demanda provavelmente será muito alta, plataformas secundárias como o StubHub podem ser uma alternativa para garantir seu lugar nas arquibancadas.

Como comprar ingressos de hospitalidade para o Iraque?

Se você está procurando uma experiência inesquecível para assistir aos Leões da Mesopotâmia, as opções de hospitalidade oferecem exatamente isso:

Partida única: os preços começam em cerca de US$ 1.400 e incluem um ingresso premium com acesso a salas VIP e refeições gourmet.

os preços começam em cerca de US$ 1.400 e incluem um ingresso premium com acesso a salas VIP e refeições gourmet. Pacote “Acompanhe o seu time”: Garante a você um lugar em todos os jogos da fase de grupos do Iraque, com preços a partir de US$ 6.750, proporcionando tranquilidade independentemente da cidade em que o time jogar.

Garante a você um lugar em todos os jogos da fase de grupos do Iraque, com preços a partir de US$ 6.750, proporcionando tranquilidade independentemente da cidade em que o time jogar. Suítes Privadas: Disponíveis em estádios como o MetLife e o R&T, as suítes privadas oferecem os mais altos níveis de privacidade e serviço em estilo de hotel.

Quando será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Esta edição será verdadeiramente histórica, pois será realizada em 16 cidades-sede em três países pela primeira vez. Com 48 seleções participantes, assistiremos a 104 partidas emocionantes ao longo de 34 dias.

Cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Canadá: Toronto e Vancouver

Calendário da Copa do Mundo de 2026 no Iraque

Data Partida Estádio (Cidade) Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Estádio NRG (Houston) Disponíveis 22 de junho de 2026 França x Iraque Lumen Field (Seattle) Disponível 27 de junho de 2026 Senegal x Iraque Levi’s Stadium (São Francisco) Disponível

O que podemos esperar do Iraque na Copa do Mundo de 2026?

Com jovens talentos jogando profissionalmente na Europa e jogadores experientes liderando o ataque, o Iraque demonstrou uma resiliência excepcional nas eliminatórias.

Os torcedores iraquianos são conhecidos por seu barulho e entusiasmo, e espera-se que os estádios por todo os Estados Unidos se transformem em arenas verdes, entoando o nome do Iraque.

A competição será acirrada, mas o espírito de luta dos jogadores iraquianos os torna candidatos a avançar além da fase de grupos e a conseguir uma vitória surpreendente semelhante à que a seleção marroquina alcançou na edição anterior.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Iraque?

Os preços variam de acordo com a categoria do assento e a fase do torneio.

Fase de grupos US$ 60 - US$ 620 Oitavas de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final $170–$980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420–$3.295 Final $2.030 - $7.875

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores têm várias oportunidades de comprar ingressos para os jogos dos Estados Unidos, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora já tenham ocorrido várias fases de venda, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro) e o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro), ainda há mais algumas por vir, conforme mostrado abaixo:

Vendas de última hora

Com o torneio começando em junho, as janelas de seleção aleatória estão oficialmente encerradas.

Entramos na fase de vendas de última hora. Os ingressos agora estão disponíveis exclusivamente por ordem de chegada.

Mercados secundários

Mais perto da data do evento, e caso os ingressos se esgotem (o que é provável que aconteça), os fãs também poderão recorrer ao mercadosecundário em sites como o StubHub, onde será possível a revenda entre fãs, com preços variáveis.