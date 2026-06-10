Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Catar: datas, preços dos ingressos e muito mais

Depois de sediar, sem dúvida, a Copa do Mundo mais compacta e espetacular da história em 2022, o Catar está pronto para levar seus talentos para o outro lado do Atlântico.

A seleção marrom se tornou uma força a ser reconhecida no futebol asiático, e muitos torcedores estarão ansiosos para ver como os atuais campeões asiáticos se sairão no vasto palco da América do Norte.

Será que as estrelas do Catar brilharão sob as luzes de São Francisco e Vancouver? Você pode estar lá para descobrir. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos do Catar na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place (Vancouver) Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field (Seattle) Ingressos

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Catar

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo do Catar 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Catar são categorizados para atender a todos os tipos de torcedores. A Categoria 1 oferece a melhor experiência com assentos privilegiados na arquibancada inferior, enquanto a Categoria 2 proporciona uma visão equilibrada a partir de assentos na arquibancada intermediária ou nos cantos inferiores. A Categoria 3 é uma opção mais econômica com assentos na arquibancada superior, e a Categoria 4 continua sendo a opção mais acessível, embora esses assentos geralmente estejam localizados nas seções mais altas do estádio.

Os preços estimados para os jogos da fase de grupos no Catar são os seguintes:

Categoria 1: Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620)

Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620) Categoria 2: Assentos na parte central/nos cantos inferiores (US$ 280 - US$ 400)

Assentos na parte central/nos cantos inferiores (US$ 280 - US$ 400) Categoria 3: Assentos na parte superior (US$ 150 - US$ 250)

Assentos na parte superior (US$ 150 - US$ 250) Categoria 4: Mais acessível / Visão restrita (US$ 60 - US$ 120)

O que esperar do Catar na Copa do Mundo de 2026?

O Catar chega à América do Norte não apenas como participante, mas como campeão da Ásia. A equipe evoluiu significativamente desde 2022, jogando um futebol mais expansivo e confiante que conquistou admiradores em todo o mundo.

Liderados pelo carismático Akram Afif, que provou ser capaz de decidir jogos sozinho, e pela finalização precisa de Almoez Ali, os Marrons são uma ameaça para qualquer defesa. Com sua atual configuração tática, espere uma equipe que se sente à vontade com a posse de bola e é mortal no contra-ataque. Após a decepção da eliminação na fase de grupos em casa, este elenco está motivado por algo a provar: que o futebol do Catar está pronto para as fases eliminatórias de uma Copa do Mundo.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Confira as dezesseis cidades-sede e os estádios onde a ação acontecerá: